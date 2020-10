L'IMPRENDITORE

VENEZIA «Come si fa a condannare chi innalza le barricate? La sensazione è che tutto sia sfuggito di mano ad un governo incapace di prevenire e programmare». Il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Vittorio Bonacini, non usa tanti giri di parole per descrivere la rabbia e la frustrazione per una situazione sempre più complicata da gestire. Tanto da appoggiare e non ne fa mistero quanti in questi giorni stanno facendo sentire la propria voce, manifestando nelle piazze di tante città d'Italia. Purché tutto avvenga civilmente, senza violenza, come è capitato di vedere nei giorni scorsi. «Appoggio l'esternazione del disappunto, tiene infatti a precisare Bonacini lanciando il proprio campanello d'allarme ma non certo le dinamiche distruttive con le quali esse possono avvenire: innalzare le barricate non significa creare disordini o cominciare ad avere comportamenti che poco hanno a che spartire col vivere civile».

Le stoccate a Conte e a un governo «incapace di prevenire e programmare», non mancano. Il tutto alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm che stanno facendo salire il livello della protesta tra le categorie più pesantemente colpite da chiusure e coprifuoco. «Gli interventi sono rivolti solo ad alcune realtà del Paese, dimenticando ancora una volta come e quanto il turismo concorra al Pil nazionale. E quanto, col suo indotto, sia fondamentale per le economie locali come quelle di Venezia e del Veneto. Si colpiscono tutte le attività in massa invece di intervenire punendo chi non ha rispettato le regole, creando condizioni sfavorevoli allo sviluppo di qualsiasi attività a livello locale», afferma il presidente dell'associazione. Bonacini da mesi ripete come gli imputati principali della diffusione del contagio non siano i centri di cultura e i ristoranti, ma la dinamica con la quale le persone sono obbligate a spostarsi, facendo riferimento alle scene ripetute alle quali «ci siamo ormai tristemente abituati. Ossia quelle di persone stipate come sardine nei mezzi pubblici, anche nella nostra regione». In contrasto con la richiesta fatta ai cittadini di mantenere le distanze di sicurezza. «Il mio auspicio? Che la si smetta di adoperare due pesi e due misure, aiutando (a fondo perduto) non solo i settori che dovranno tenere la serranda abbassata da decreto. Ma anche quelle imprese che, pur non essendo costrette a chiudere, dovranno farlo per mancanza di clienti».

COLPO DI GRAZIA

Il riferimento è chiaro. Per Bonacini infatti le nuove restrizioni daranno il colpo di grazia anche al settore alberghiero, dove già si stanno registrando cancellazioni. E che cominciava timidamente a riprendersi dopo i danni provocati da Aqua Granda e lockdown. «Il weekend scorso, a Venezia, gli alberghi risultavano vuoti al 70%. E non può che essere così dato il clima di provvisorietà originato dalle azioni di questo governo». Perché, nel momento in cui i turisti giungono in città, allo stato attuale non trovano ad attenderli né servizi adeguati né eventi a cui partecipare. Insomma, nel centro storico lagunare si respira già un clima da lockdown in piena regola. Un contesto in cui le ore serali, solitamente animate da un pubblico più o meno giovane che ama riempire i locali, appaiono ora orfane dei loro riti. E le strade più vuote, silenziose e malinconiche del solito. «Dei 450 nostri associati, ora ne sono aperti i due terzi. Ma, con buona pace del premier Conte che dice fate i bravi che così festeggerete le vacanze di Natale, con molta probabilità tanti di loro saranno costretti a chiudere dopo le feste». Ieri sera intanto un estemporaneo raduno ha portato una cinquantina di baristi e ristoratori in piazza S. Marco. Mentre per oggi, come in altre città italiane, anche a Venezia è prevista la manifestazione #siamoaterra di Aepe e Confcommercio.

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA