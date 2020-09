IL PERSONAGGIO/2

dal nostro inviato

VO' (PADOVA) Dirigente scolastico adorato dai bambini. Padre emozionato per il loro ritorno in aula dei suoi due bimbi. Instancabile protagonista su Facebook con una raffica di post accompagnata da una carrellata di foto in compagnia di autorità e celebrità. Il professor Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino a cui appartiene la scuola di Vo', l'altro ieri sera l'aveva detto: «Dormire stanotte sarà impossibile». Ieri, dopo una cerimonia indimenticabile, lo ha ripetuto: «E chi dorme, la prossima notte?».

D'Ambrosio ha vissuto gli ultimi sei mesi così, in apnea. Prima mettendo a punto un sistema di didattica a distanza innovativo, premiato pure da Microsoft che proprio ieri ha inserito l'istituto in un programma digitale internazionale. Poi preparando il ritorno a scuola (avvenuto il 7 settembre per la scuola d'infanzia e il 10 per elementari e medie, in anticipo rispetto al resto del Veneto) e, al tempo stesso, preparando anche il grande evento con Mattarella e la Azzolina.

IL BENVENUTO

«Oggi scende in campo la nazionale più bella, la squadra più forte: è quella della scuola italiana. Buon rientro e andrà tutto meglio». Sono queste le parole con cui ieri mattina il preside ha dato il benvenuto ai suoi studenti dell'istituto comprensivo. Per un attimo D'Ambrosio ha però svestito i panni da dirigente scolastico per indossare quelli di papà, accompagnando all'ingresso i suoi due bimbi, insieme alla moglie Chiara: Elisabetta di 7 anni e Lorenzo, di 4. Alle 8 nel cortile della primaria Guglielmo Marconi di Lozzo c'era un amico speciale: Olaf, il pupazzo di neve del film d'animazione Frozen. Tanti sorrisi, ma stavolta niente caldi abbracci. «Abbiamo un personale di segreteria di tre unità e mezzo. Ma poi abbiamo docenti, dirigente scolastico, collaboratori. Crediamo che l'educazione possa davvero cambiare il mondo» dice. Alla fine di una giornata interminabile, D'Ambrosio guarda e riguarda la lavagna virtuale con la scritta di Mattarella: «Buon anno scolastico, viva l'Italia». E sorride ancora una volta: «E chi lo spegne più, quel monitor....».

G.Pip.

