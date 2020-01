Il presepe riletto in chiave cosmica L'ira del parroco

LA POLEMICA

VITTORIO VENETO ( TREVISO) Una lettura cosmica del presepe ritenuta dissacrante. Il totem che illustra la Natività, allestita nei giardini pubblici nel centro di Vittorio Veneto da Confartigianato con il supporto degli studenti del liceo artistico Munari, non è passato inosservato. E ha indispettito monsignor Ermanno Crestani, già parroco di Serravalle e Sant'Andrea: «Quanto descritto va contro la fede cristiana e il comune sentire. Un'interpretazione non corrispondente alla storia e che ritengo non opportuna. Per questo vorrei proporre un dialogo alla scuola, per ragionare insieme sulla Natività e capire dai ragazzi il perché di questa interpretazione».

Ad infiammare il Natale ci sono stati lungo la Penisola bambinelli rubati o decapitati e raffigurazioni politiche per ricordare il dramma dei naufraghi del Mediterraneo che hanno scatenato polemiche. Ora tocca al presepe in legno degli artigiani vittoriesi che abbellisce, da anni, i giardini. E quest'anno le statue sono state rivisitate con le decorazioni degli studenti della sezione discipline pittoriche dell'indirizzo arti figurative del liceo cittadino. Ne è nata una collaborazione, come spiega il totem giallo posto davanti al presepe, che dà anche una lettura degli studenti della Natività. «La Natività si legge è rappresentazione del flusso di energia che diede origine a tutte le cose: al cosmo nel suo complesso, agli elementi primordiali, alla natura colta in un momento di divenire, in cui forme e sostanze si stanno plasmando fino alla nascita del pensiero e alla sua organizzazione».

LA SPIEGAZIONE

E seguendo questo ragionamento, gli studenti attribuiscono ad ogni elemento del presepe un significato. «La capanna rappresenta il cosmo, primordiale materia informe ed incerta. Il bambinello costituisce l'elemento scatenante della vita, l'energia vitale, il big bang, che dà origine ai quattro elementi primordiali, cioè acqua, fuoco, terra e aria, rappresentati dalle quattro figure raccolte nella capanna e che danno origine alla natura. La stella cometa, argento vivo, rappresenta il germe del sole». E poi ancora: «Gli animali indicano la natura che si sta costituendo in tutte le sue forme». Le figure dei pastori e dei re magi? «Rappresentano il punto più alto del processo della creazione: il pensiero, che a sua volta crea e organizza il pensiero attraverso la scrittura e più in generale la culturale».

I SACERDOTI

Don Ermanno, visitando il presepe, non ha potuto non imbattersi in quelle parole. «Viene data un'interpretazione simbolica alla Natività e lo fanno come se fosse un qualcosa di scientifico: a che scopo? si chiede il sacerdote, che non condivide tale lettura -. In questo modo si nega la Natività del Vangelo e la si riporta tutta come un simbolo. A mio avviso, si tratta di un'operazione che falsifica e trasforma il Natale in qualcosa che è diverso rispetto a quanto è stato, non solo per i cristiani, ma anche da un punto di vista storico». Monsignor Crestani vorrebbe capire il perché di tale interpretazione e da cosa sia mossa. Quelle parole che campeggiano sul totem giallo in centro città, davanti alla Natività, don Ermanno le ha condivise anche con altri sacerdoti, riscontrando lo sdegno generale. «Non capisco il perché di questo, di una negazione storica, prima che religiosa, di un fatto come la Natività narrata dagli evangelisti su un binario storico-religioso. Così mi pare un'azione scorretta, dissacrante, nel senso che dà un senso falso al Vangelo.

Claudia Borsoi

