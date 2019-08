Il premier: voglio la conta in Senato Con le urne c'è l'esecutivo di garanzia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA «Non mi faccio incantare da questa mossa di Salvini. Ho detto che con lui ho chiuso e non cambio idea». Giuseppe Conte, davanti al ministro dell'Interno che per la prima volta alza bandiera bianca sul fronte dei migranti, non si ammorbidisce. Martedì, quando parlerà in Senato, farà quell'«operazione verità» che aveva promesso. Maschererà «le bugie» del capo leghista sui presunti «no» che avrebbe detto insieme ai 5Stelle paralizzando l'azione di governo. Accuserà Salvini di non avere «senso delle istituzioni» e...