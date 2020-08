IL GOVERNO

ROMA «Abbiamo messo in sicurezza il Paese, se devo rispondere di questo ne sono orgoglioso». A Ceglie Messapica, terra di ulivi e trulli nella sua Puglia, il premier Giuseppe Conte fa una sorta di bilancio della pandemia vissuta da palazzo Chigi tra riunioni con il Comitato tecnico scientifico (Cts) e dpcm che «sono diventati subito poi decreti convertiti dal Parlamento». «Le decisioni le abbiamo sempre preso con grande ponderazione e responsabilità» spiega il presidente del Consiglio rispondendo alle domande di Angelo Maria Perrino, direttore della testata web Affari italiani. «Io il bilancio lo farò alla fine. Ma nelle ultime settimane il bilancio lo stanno facendo tanti quotidiani internazionali e mi sembra sia positivo. Ed è motivo di grande orgoglio - sostiene il premier - e se questo bilancio è positivo è merito di tutti voi. Il rispetto delle regole ci è costato molto ma se possiamo essere additati come modello per altri Paesi questo è un grande obiettivo».

Conte sottolinea che le decisioni sono state prese sempre insieme ai ministri e ai presidenti di regione «anche se poi i dpcm i firmavo io o il ministro Speranza».

«Non c'era un manuale per la pandemia-covid», sostiene Conte che difende anche la Protezione Civile e la decisione di chiudere tutto il Paese e non singole zone come suggeriva il Cts. «Vorrei ricordare che dopo il verbale del giorno 7 del Cts, quando il Cts si è convinto che ci voleva una misura più radicale per Alzano e Nembro - ricorda Conte - è successo un fatto nuovo, che molti si sono recati da Nord a Sud. A quel punto abbiamo ritenuto fosse prioritario mettere in sicurezza il Sud, che significava mettere in sicurezza il Paese».

I VERBALI

Anche sui verbali del Cts che rimangono riservati, Conte si difende sostenendo che non c'è nessuna secretazione e che la riservatezza fu fatta per difendere gli scienziati, ma che presto sarà reso tutto pubblico. Il premier avverte la pressione anche interna alla maggioranza con la richiesta del renziano Ettore Rosato di una commissione d'inchiesta parlamentare. «Deciderà il Parlamento», afferma aggiungendo però di confidare che si possa fare a termine dell'emergenza.

Sulle pressioni degli industriali lombardi contrari alla chiusura e sulle responsabilità della regione Lombardia, Conte si trincera dietro il segreto istruttorio essendo stato già interrogato dai magistrati. «Che io abbia mentito ai pm su Alzano e Nembro è una sonora sciocchezza», sostiene riannodando il nastro dal 5 marzo, e non dal 3 quando ci fu il verbale de Cts. Dal 5 marzo Conte arriva al 7 con la decisione di chiudere tutta la Lombardia. Poi i treni dal Nord al Sud e la decisione di chiudere tutto il Paese che è stato in lockdown in attesa che la Lombardia riportasse i numeri sotto controllo.

Nel corso dell'intervista Conte spazia anche parlando del recovery fund («vogliamo sorprendere l'Europa») e del ponte sullo Stretto che diventerà un tunnel sotto lo Stretto. «Sciocchezza» che questo governo pensa troppo al Sud, no al rimpasto e sì al taglio dei parlamentari e all'accordo sulla legge elettorale in senso proporzionale.

