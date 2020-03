IL RETROSCENA

ROMA «Adesso una misura di questo tipo non sarebbe proporzionata». Incontrando a palazzo Chigi i leader dell'opposizione Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, il presidente del Consiglio non ha accolto la richiesta del centrodestra di trasformare tutto il Paese in una immensa zona rossa obbligando tutte le attività, negozi e fabbriche, alla chiusura. Anche per la Lombardia Conte ha rimandato ogni decisione alla giornata di oggi quando si riunirà il Comitato tecnico scientifico che farà il punto sulla situazione in tutta Italia e soprattutto nelle regioni del Nord particolarmente colpite dal Covid-19.

L'EFFETTO

Una cautela, quella del premier, legata alla volontà di capire se le decisioni assunte due giorni fa sono in grado di produrre effetti di contenimento. Senza contare l'impatto economico che avrebbe sul bilancio pubblico la decisione di chiudere del tutto la Lombardia, o peggio ancora, l'intero Paese. All'incontro erano presenti anche i ministri D'Incà, Fraccaro e Gualtieri e secondo valutazioni fatte dal Mef la sola chiusura - con tanto di militari a controllo degli accessi - delle zone di Codogno e Vo' Euganeo, sono costate più di un miliardo di euro. La chiusura di una regione come la Lombardia che da sola vale il 30% del pil italiano costringerebbe lo Stato a rimborsi stratosferici ad attività commerciali e fabbriche. Resta il fatto che l'opzione della chiusura totale della Lombardia è ancora sul tavolo soprattutto per la spinta forte del presidente di regione Attilio Fontana e del sindaco di Milano Beppe Sala. Resiste all'ipotesi di una chiusura totale della Lombardia anche il Pd secondo il quale la misura, qualora dovesse essere decisa, dovrebbe valere per tutta Italia. I dem si dicono però pronti a sostenere «tutte le iniziative delle regioni», che quindi sono chiamate ad assumere iniziative proprie, come la chiusura degli esercizi commerciali o dei trasporti che di fatto porterebbero ad una chiusura di molte fabbriche. Con un «non possiamo fermare l'Italia», anche Teresa Bellanova schiera Iv sulla linea del Pd.

Ma la preoccupazione degli esponenti del centrodestra, soprattutto dell'azzurro Antonio Tajani, è per ciò che potrebbe accadere nella regioni del Sud qualora dovesse esplodere il contagio. «A Cosenza ci sono cinque posti di terapia intensiva - prova a ricordare Tajani - con una provincia di duecentomila abitanti». Pressioni anche da parte della Meloni sulla nomina di un commissario straordinario. L'esponente di FdI gli riporta anche alcuni retroscena dei giornali che riferiscono di un Conte resistente a nominare una figura che potrebbe fargli ombra. La reazione del premier è secca: «Ho sempre scelto i miei collaboratori sulla base della professionalità». L'idea resta quella di nominare un commissario per centralizzare gli acquisti sanitari di mascherini e attrezzature per la rianimazione. «Non nomi di bandiera», ha sostenuto Conte sgomberando quindi il campo dall'ipotesi di un ritorni di Guido Bertolaso sostenuta da Matteo Renzi e da molti esponenti di Forza Italia. Il nome più gettonato per il ruolo di commissario agli acquisti è quello di Walter Ricciardi, già consulente del ministro della Sanità Roberto Speranza.

Nel «vi faremo sapere» con il quale Conte saluta i leader dell'opposizione c'è anche la parte dei provvedimenti relativa al sostegno alle attività economiche. Il centrodestra voterà con la maggioranza la variazione al Def, mentre si riserva di valutare il pacchetto di provvedimenti che il governo deve ancora presentare in Parlamento. All'uscita Salvini, Meloni e Tajani si mostrano insoddisfatti perché la richiesta di una serrata generale del Paese non è stata accolta. Così come quella di prepararsi ad un mega risarcimento per i lavoratori e le aziende costrette alla chiusura per i quali non basterebbero nemmeno i 30 miliardi che chiede l'opposizione. Per essere stato il primo incontro dall'agosto scorso, tra Conte e Salvini, non si può dire che siano volati gli stracci, ma la scommessa del leader della Lega resta quella di un governo che possa essere travolto dall'esplosione del contagio al Sud e da una devastante crisi economica al Nord. Una scommessa che opposta a quella del presidente del Consiglio che in serata ha chiesto il sostegno della Commissione Ue in una videoconferenza tra i capi di Stato e di governo, sia sul fronte sanitario - con l'armonizzazione dei protocolli, la centralizzazione degli acquisti di sanitari - sia sul lato economico con strumenti di politica fiscale e massiccia spinta agli investimenti pubblici.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA