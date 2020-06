IL RETROSCENA

ROMA «Non sarà una passerella», non fa che ripetere Giuseppe Conte. E per dimostrarsi attento ai suggerimenti di Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, alla vigilia degli Stati generali dell'economia che ha lanciato e poi difeso con il coltello e con i denti dalle critiche dei soci di maggioranza, scandisce le stesse parole di dem e renziani: «E' il momento delle azioni concrete e di rimboccarsi le maniche». Non è una sorta di captatio benevolentia: «Il premier sa bene», dice un ministro del Pd, «che si gioca l'osso del collo, il suo futuro politico, del governo e dunque quello della legislatura: se non si dimostrasse all'altezza di gestire la ricostruzione, anche perché sotto scacco dei 5Stelle, verrebbe giù tutto. La partita in gioco è troppo importante per lasciare il timone in mano a chi non si rivelasse in grado di condurre la nave».

L'immensa mole di denaro che dal 2021 si riverserà sull'Italia - 172 miliardi solo il recovery fund - è insomma una grande opportunità per garantire la ricostruzione e l'ammodernamento del Paese dopo la pandemia, ma potrebbe trasformarsi in una pietra al collo per Conte. «Quando gli interessi in campo sono così grandi», teorizza un alto esponente renziano, «non si possono fare sconti. Se dovessimo scoprire, o avere conferma, che Conte non è adeguato alla sfida, inevitabilmente si dovrebbe puntare su un premier alla Draghi. Perché al pari del Dopoguerra sarà tale il richiamo della necessità di non fallire l'occasione storica, che nessuno potrà permettersi di tenere a palazzo Chigi chi questa occasione di ricostruire il Paese non si mostrerà capace di sfruttare. Ricorda l'unfit dell'Economist su Berlusconi? Quel perché il Cavaliere non era adatto a guidare l'Italia? Ecco, appunto...».

E non c'è solo la partita del recovery plan. Il Pd, irritato dall'ipotesi di un partito guidato dal premier che in base ai sondaggi gli ruberebbe non pochi voti, è sul sentiero di guerra. Zingaretti, che ha riunito ministri e capigruppo, teme che da Villa Pamphilj piovi una nuova ondata di annunci - proprio nei giorni in cui non arrivano a imprese e dipendenti i soldi promessi con il decreto rilancio - capace di «amplificare la protesta sociale». E già vede, il segretario dem, «un rischio boomerang» che inevitabilmente si riverbererebbe sul Pd.

Da qui la richiesta, condivisa da Dario Franceschini, di «una svolta». Che, di fatto, significherebbe per Conte dover limitare la capacità d'interdizione dei 5Stelle su tutti o quasi i dossier: da Autostrade all'ex Ilva, dall'uso dei Fondo salva Stati alla riforma della giustizia, per finire allo stallo sulla riscrittura dei decreti Salvini anti-migranti. Il premier però deve fare i conti con un Movimento lacerato e sa bene che qualunque prova di forza rischierebbe di far saltare il banco. Da qui il suo ormai proverbiale attendismo. «Ma l'attendismo», sibilano al Nazareno, «si coniuga male con la ricostruzione del Paese».

Un avviso di sfratto? Difficile. Il Pd, nel governo rosso-giallo, ha una centralità che non si sarebbe mai sognato dopo il 18% preso alle elezioni del 2018. Così la speranza è che i 5Stelle, terrorizzati dal voto anticipato, alla fine si pieghino. «Per ottenere questo», dice un esponente renziano, «Conte però dovrebbe tirare fuori gli attributi, ma lo farà solo se spinto sull'orlo della crisi. Ai dem abbaiare non basterà».

Conte per il momento tira dritto. Sa che nella dieci giorni di Villa Pamphilj non può fallire e ieri, dopo essere stato ascoltato dalla pm Rota sulla questione della zona rossa a Nembro e Alzano, si è concentrato nella limatura del master plan per la ricostruzione che oggi presenterà ai vertici europei. «Il tema di questo incontro» spiega una fonte di palazzo Chigi, «è dimostrare a von der Leyen, Lagarde, Michel, Sassoli, Gheorghieva, Gentiloni, che il nostro programma corrisponde esattamente alle priorità fissate dalla Commissione europea. Dimostreremo che l'Italia fa sul serio, vuole fare presto e che intende realizzare le riforme e gli investimenti non perché ce li chiede l'Europa. Ma perché servono al Paese. Solo così speriamo di superare le perplessità dei Paesi del Nord di portare a casa a luglio un accordo sul recovery fund non ridimensionato».

Nel master plan, Conte sottolineerà che dopo l'epidemia il ritorno alla normalità sarà il ritorno a una normalità diversa. Nulla sarà più come prima. «Dunque è il momento di tentare un rimbalzo». Questo sarà possibile, secondo il premier, solo «se modernizzi e rendi finalmente competitivo il Paese». «Il nostro piano», aggiungono a Chigi, «parte da questo, dalla semplificazione della pubblica amministrazione e dalla digitalizzazione, che sono la premessa per la transizione ecologica». Non mancherà un capitolo dedicato alla riduzione delle disuguaglianze con interventi per l'inclusione economica e sociale. «Tutto questo permetterà all'Italia di non essere più il fanalino di coda nella crescita e di rientrare nel sentiero della riduzione del debito», aggiunge uno stretto collaboratore del premier. «La scommessa politica? Conte dimostrerà al Paese di essere in grado di gestire la ricostruzione del Paese».

E qui si torna al punto di partenza.

