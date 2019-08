Il premier mette in guardia i ministri: sulle nomine serve l'ok di Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIRETTIVAROMA «Si potrà procedere a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie». Ma soltanto se proprio indispensabili. E in ogni caso vanno concordate con Palazzo Chigi. Parola di Giuseppe Conte. In teoria ci sarebbero 70 poltrone pubbliche - tra partecipate dello Stato e authority - da decidere da qui alla fine dell'anno. In pratica, con la crisi di governo, il presidente del Consiglio dimissionario ha congelato la partita delle nomine e avocato a se tutto questo capitolo. Questa la strategia, concordata con il Quirinale,...