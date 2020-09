Il Conte Due sotterra l'impronta leghista del Conte Uno. Il presidente del consiglio assicura che Quota 100 verrà archiviata. Era un progetto triennale che sta arrivando a scadenza e il rinnovo «non è all'ordine del giorno», spiega dal Festival dell'Economia di Trento. E poi ci sono i decreti sicurezza, che saranno riscritti al più presto - «al primo Cdm utile» - con un «progetto ampio», per garantire «un meccanismo di protezione per i cittadini e per i migranti».

L'accelerata, da sempre auspicata dal Pd, piace a Matteo Renzi: «L'abolizione di Quota 100 è una svolta importante - dice il leader di Iv - e rimedia ai danni del governo populista». Matteo Salvini annuncia invece barricate e tuona: «Vogliono tornare alla Legge Fornero. La Lega non lo permetterà».

E il presidente del consiglio Giuseppe Conte si inventa motivatore. «Non dobbiamo disunirci, sfilacciarsi», dice rivolgendosi anche all'opposizione, ma parlando soprattutto agli alleati. Perché questa è «la fase cruciale della ricostruzione». Insomma, il messaggio è: ci sono i 209 miliardi del Recovery Fund da spendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA