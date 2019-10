Il premier: farò la mia parte per federare il centrosinistra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTAGEAVELLINO Il bagno nelle viscere della Dc, tra i notabili di quella che fu la piccola Atene dello scudo crociato, è appena terminato. Sono le 14. Mancherebbe - per essere perfetti - l'ultimo tuffo: nel ragù all'antica, piatto forte irpino quando si sposa con gli ziti. «Presidente si fermi a pranzo, stiamo tutti insieme», è l'invocazione collettiva. «Grazie, ma non posso: ora vado a visitare alcune aziende, poi riparto per Roma», risponde garbato Giuseppe Conte, per nulla timido nel concedersi alla folla. «D'altronde si è...