Il premier etiope soffia il Nobel della Pace a Greta

IL CASOROMA Il premio Nobel per la Pace va nuovamente all'Africa, ma stavolta alla regione del Corno, una delle più povere e martoriate del continente. Il prestigioso riconoscimento è andato al premier dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali. «Per i suoi sforzi è la motivazione del Comitato di Oslo per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea». L'assegnazione del Nobel per la Pace, come ogni anno, ha acceso il dibattito politico...