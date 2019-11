Il premier chiede una tregua Il Pd: cambiare i dl sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Se Giuseppe Conte prova a fare il capo e difende l'operato del governo, i leader dei partiti di maggioranza si agitano, ma quando si tratta di difendere la manovra di bilancio spariscono, se non propongono modifiche con toni da ultimatum. Al presidente del Consiglio l'atteggiamento piace poco e ieri mattina ha trovato il modo per fare arrivare un messaggio forte e chiaro. Per Conte non difendendo le misure e promettendo di stravolgere l'impianto della manovra in Parlamento, dopo tre vertici di maggioranza e limature, si...