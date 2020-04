IL RETROSCENA

ROMA Qualche timido segnale di disgelo c'è. Il nuovo vertice tra Giuseppe Conte e i leader dell'opposizione Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi però non accorcia di molto le distanze. Le prove non mancano. La prima: le scintille, nel summit durato quasi tre ore, tra il premier e il leader leghista sulla paralisi dell'Inps. La seconda: il centrodestra chiede altri 100 miliardi per fronteggiare l'emergenza innescata dal Covid-19 e vorrebbe scrivere insieme al governo il maxi-decreto di aprile. Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, invece tengono le carte coperte in attesa di capire come finirà la trattativa con Bruxelles e ritengono molte delle richieste di Salvini & C. «non condivisibili».

Eppure, il leader della Lega quando esce da palazzo Chigi ai suoi dice che «l'incontro è andato meglio del solito, per la prima volta c'è stato un confronto». Tajani e Lupi parlano di «terreno arato, però collaborare non è solo informare, è decidere assieme». E la Meloni: «Moltissime delle nostre richieste non hanno avuto risposta, ma la nostra disponibilità continua ad esserci». Insomma, distanti ma non in guerra.

Il vertice comincia poco prima delle dieci del mattino nella Sala Verde. Mascherine in faccia e partecipanti distanziati di qualche metro. Conte comincia ecumenico: «Propongo che questo tavolo si riunisca con ritmo più serrato e che il confronto porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale». E serve subito il piatto forte della giornata: «Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese». Era quello che alla vigilia aveva chiesto il centrodestra. Il decreto sarà varato domani.

Oltre Conte non si spinge. Garantisce che l'esecutivo sarà «molto coraggioso» negli stanziamenti per il decreto di aprile, però «serve anche responsabilità perché c'è la questione della sostenibilità finanziaria e di tenuta dei conti». Allo stesso tempo sollecita «collaborazione» nella stesura del provvedimento.

Il passo successivo è provare a rendere meno impervia la strada al Cura Italia varato a marzo: «Mi sembrano eccessivi gli oltre mille emendamenti che avete presentato, vi prego di mantenere solo quelli più importanti...». Meloni gelida: «Di questi mille quanti sono quelli di Renzi?». Risate in sala. Conte non demorde: «Vedremo poi se accettare la vostra richiesta del doppio relatore, uno per l'opposizione». E sempre la leader di Fdi: «Ce l'avete già, è Renzi...». «Giorgia oggi sei proprio una iena», ridacchia il premier.

Non manca un passaggio di Conte sulla difesa delle aziende strategiche contro eventuali attacchi di speculatori internazionali. Nessuno batte ciglio: la richiesta era arrivata anche dal centrodestra. Esattamente come un maggior sostegno agli autonomi e alle Partite Iva. «Già ci siamo impegnati a farlo in aprile», rassicura Gualtieri. Spirito costruttivo anche sulle nomine nelle aziende partecipate, come Eni, Enel, etc. «Cosa pensate di fare? Procedere o sospendere fino a conclusione dell'emergenza?», chiede Salvini. E Conte: «Fino a che sarà possibile rinvieremo, comunque vi terremo informati».

LA ZUFFA

Poco dopo però il clima comincia a riscaldarsi. Il leader leghista va all'attacco sul fronte delle mascherine: «Dicono che la Protezione civile ne ha distribuite sbagliate. Dovete chiarire». E Conte, sulla difensiva: «Sulle mascherine il mercato internazionale è completamente alterato, stiamo facendo a gomitate», ricordando che «spesso in Europa a danneggiare l'Italia sono i vostri alleati...».

La zuffa esplode quando al premier consegnano un foglio con un attacco del leader leghista postato pochi istanti prima su Fb sulla paralisi dell'Inps. Conte interrompe il dibattito e si rivolge a Salvini: «Questo post riassume la posizione di chi vuole alimentare e soffiare sul malcontento delle persone. Se volete fare così è una vostra scelta e ne risponderete, ma questa ambiguità non ci porterà lontano e renderà lo spirito di collaborazione e di confronto effettivo che vi propongo meno efficace».

Salvini replica secco: «Non sono io che creo disordine o allarme, prendo solo atto di quello che accade. Se il sito dell'Inps non funziona non è certo colpa mia». «È colpa di un attacco hacker, non dell'Inps», ringhia Conte. «Non importa, il problema è grave», incalzano Meloni e Tajani.

Il resto è storia di proposte annunciate alla vigilia, come i mille euro sul conto corrente suggeriti dalla Meloni, o il modello svizzero per la liquidità istantanea cavalcato da Salvini. E della «riflessione» sulla plastic tax del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, piovuta su palazzo Chigi a vertice concluso. La tassa dovrebbe entrare in vigore a luglio ma il grillino chiede un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri: «L'importante è far ripartire il Paese, se serve si fa, se non serve non si fa».

