IL RETROSCENA

ROMA Mentre Giuseppe Conte affastella tavoli tematici davanti l'uscio di palazzo Chigi e si prepara a convocare l'ennesimo consiglio dei ministri in notturna nel tentativo di prendere per stanchezza ministri e giornalisti, Pd e M5S discutono su quale debba essere il vettore dove mettere l'accordo sulla prescrizione raggiunto giovedì notte.

IL RICORSO

I dem spingono per ottenere che l'algoritmo, che prevede il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio per i condannati e non per gli assolti, venga messo nel Milleproroghe o, in alternativa, in un apposito decreto. Meno fretta, ed è comprensibile, ce l'ha il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede visto che, in attesa di modifiche legislative, resterebbe in piedi la sua riforma votata più di un anno fa con la Lega. Il rischio è che, in attesa del voto delle Camere, arrivi prima la Corte Costituzionale dove l'avvocato Besostri ha già presentato un ricorso, sotto la voce accertamento della lesione dei diritti del cittadino, che potrebbe essere esaminato rapidamente.

Resta il fatto che il presidente della Camera Roberto Fico, e i presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, nutrono dubbi sull'ammissibilità di un emendamento al Milleproproghe, anche se ieri sera si lavorava su un emendamento in grado di porre una sospensiva della riforma «in attesa» che il Parlamento regoli la differenza tra assolti e condannati. In salita anche la strada del decreto. Non solo per mancanza dei requisiti di urgenza e necessità - nelle settimane scorse negati anche dal Guardasigilli e dal premier i quali spiegavano che gli effetti delle norme abrogative della prescrizione avrebbero avuto effetto «tra due o tre anni» - ma anche per la necessità di consentire un dibattito parlamentare su una materia che attiene ai diritti delle persone. D'altra parte nè la ex Cirielli nè lo spazzacorrotti vennero introdotti con un provvedimento simile.

Le ultime due strade sono la modifica del ddl dell'azzurro Enrico Costa o l'inserimento della norma nella riforma del processo penale che potrebbe esserci qualora nel Milleproroghe venisse posta una sorta di sospensione in attesa di un provvedimento che potrebbe essere proprio la riforma annunciata dal ministro Bonafede. In attesa delle mosse dei suoi ex colleghi di partito, che invitano Renzi «a fare meno il coatto perchè trenta senatori che lo sostituiscono li troviamo in cinque minuti», l'ex presidente del Consiglio resta a guardare smentendo di prima mattina le voci, alimentate dai dem, di un possibile appoggio esterno di Iv. Malgrado l'ottimismo in casa Pd sui numeri in Senato, sul tema della giustizia è però difficile convincere spezzoni consistenti del centrodestra, anche se la voglia di non tornare a casa anzitempo potrebbe far miracoli.

L'accordo a metà di giovedì notte, definito dal professore e deputato del Pd Stefano Ceccanti «una brutta vittoria comunque meglio di una bella sconfitta», rischia di compromettere la tenuta della maggioranza e creare non pochi ostacoli alla voglia del premier di girar pagina.

IL BLOCCO

Ieri, per cercare di spostare l'attenzione sui temi più di merito della riforma, Conte ha sostenuto di essere nè garantista nè giustizialista favorendo però in questo modo le incursioni di Iv che da tempo lo ha nel mirino. Comunque sia anche ieri il presidente del Consiglio ha provato a cercare una soluzione, ma i tentativi di rinviare, o di spostare il blocco della prescrizione al secondo grado di giudizio, sono stati bocciati dal M5S.

Tutti i partiti della maggioranza, Italia Viva compresa, non hanno nessuna voglia di aprire una crisi di governo quando è vicina una consistente tornata di nomine ed è soprattutto possibile tornare alle urne in primavera. E' quindi probabile che i renziani moduleranno la promessa «battaglia» in modo da fiaccare l'esecutivo senza spingersi oltre e, soprattutto, evitando di intestarsi un'eventuale crisi. In quella che è diventata una sorta di guerra di nervi, il Pd rischia di pagare il prezzo più alto soprattutto se indirizza le sue energie altrove e non nello spingere l'azione di governo frenata su molte questioni - vedi la vicenda Autostrade - dal M5S. La possibilità che Iv abbandoni il consiglio dei ministri di lunedì quando si discuterà la riforma del processo penale che dovrebbe contenere l'intesa di giovedì notte, è destinato a produrre nuove tensioni.

Marco Conti

