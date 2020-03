IL PUNTO

PADOVA I dubbi sono davvero tanti: abito a Stra, nel cuore della Riviera del Brenta, ma la mia vita è quasi tutta concentrata a Noventa Padovana. Qui lavoro, qui mi trovo ogni sera con gli amici, qui vivono i miei genitori e la mia famiglia. Una manciata di chilometri di distanza, ma una sostanziale differenza: il mio comune è in provincia di Venezia, il secondo è in provincia di Padova. Entrambe zone rosse, secondo l'ultimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri, ma quel cartello di confine indica anche uno stravolgimento delle mie abitudini quotidiane. Al lavoro ci posso andare, a trovare la fidanzata teoricamente no. Una visita per accudire i genitori anziani mi è concessa, ma di uno spritz al bar in compagnia non se ne parla.

Sono questi alcuni degli interrogativi che molti si sono posti dopo le decisioni di Palazzo Chigi. Tanti episodi diversi, circostanze personali differenti che hanno scatenato una raffica di domande rimaste per gran parte della giornata senza risposta. Cosa accade per chi si reca ogni giorno al lavoro in un'altra provincia? Chi è separato può andare a trovare i figli attraversando il confine? Chi effettua i controlli agli accessi delle zone rosse? A chiarire molti aspetti ci ha pensato ieri, dopo due intense ore di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto padovano Renato Franceschelli.

LE DISPOSIZIONI

Il documento di Palazzo Chigi indica di «evitare ogni spostamento in entrata o in uscita con l'obiettivo di «contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19». L'indicazione è quella di muoversi solo per motivi di salute o per «comprovati motivi lavorativi». Franceschelli, dopo una frenetica giornata passata costantemente al cellulare, entra nel merito. «Al lavoro si potrà andare. Non ci saranno blocchi alle attività lavorative e nemmeno al trasporto delle merci. Da parte del governo c'è solamente una forte indicazione a starsene a casa se non c'è un'impellente necessità di muoversi. L'obiettivo è eliminare ogni possibile zona di aggregazione che possa diventare zona di contagio. Non ci sono limitazioni agli uffici e alle attività. L'invito ai datori di lavoro pubblici e privati è quello di sperimentare e utilizzare forme di lavoro alternative come per esempio lo smart working e il telelavoro a distanza. L'ideale è anche utilizzare il minor numero di lavoratori possibile attraverso ferie o alternanza. Le soluzioni possono essere molte. Ma, voglio ripeterlo, dal testo del governo al momento non c'è alcuna indicazioni che ferma le attività». Lo specifica anche un ulteriore ordinanza del capo della protezione civile Angelo Borrelli in cui si legge, testualmente, che il decreto «non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro». Non serviranno nemmeno determinati lasciapassare o particolari autorizzazioni del datore di lavoro.

GLI ALTRI MOTIVI

Se per andare a trovare un genitore anziano oppure un figlio non ci sono problemi («L'assistenza familiare è sempre garantita» spiega il prefetto di Padova), la situazione cambia notevolmente per tutte quelle situazioni ritenute non impellenti. Dallo spritz con gli amici alla partita di calcetto al campetto, fino all'incontro con la fidanzata. Per il decreto non si tratta di situazioni essenziali e quindi gli spostamenti di questo genere devono essere evitati.

I CONTROLLI

Franceschelli assicura però che non saranno impiegati uomini in più per far osservare i provvedimenti. «Non ci saranno pattugliamenti particolari o posti di blocco specifici per fare i raggi X ad ogni automobilista. I controlli spettano alle Polizie locali e alle altre forze di polizia, ma non ci saranno posti di blocco appositi e ovviamente cinturare l'intera provincia è impossibile. Se un lavoratore verrà fermato, dovrà dimostrare che si sta recando dentro o fuori la provincia di Padova per motivi di lavoro o salute, dandone giustificazione. Stop». Nulla di simile a quanto vissuto dai cittadini di Vo', blindati fino alle 13 di ieri. Stringenti e senza deroghe, invece, saranno i divieti per i locali: «Quelli sono diventati immediatamente applicabili - osserva il prefetto - e non si può sgarrare».

LE CONSEGUENZE

Ma se un padovano viene pizzicato fuori provincia senza un'adeguata motivazione? E se un veneziano viene fermato a Padova mentre si trova semplicemente in gita domenicale? A tutti viene chiesto di fornire una giustificazione e, in caso di falsità, si rischia la denuncia per una falsa dichiarazione. Il decreto del presidente del consiglio fa poi riferimento all'articolo 650 del Codice Penale, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, che prevede l'arresto fino a tre mesi e un'ammenda di 206 euro. Anche se passo semplicemente il confine tra Stra e Noventa Padovana.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

