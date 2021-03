LA SENTENZA

VENEZIA Nel marzo del 2017, l'allora prefetto di Venezia Carlo Boffi Farsetti ignorò «l'obbligo di segretezza imposto dalle circolari ministeriali» informando la cooperativa che gestiva il Centro per migranti di Cona dell'imminente visita dei referenti dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, senza preoccuparsi del fatto «che l'efficacia di una visita ispettiva rischia di essere pregiudicata se essa viene preannunciata, come in concreto è avvenuto»: gli amministratori di Edeco, infatti, riuscirono a «dissimulare le reali condizioni del centro e fare apparire una situazione edulcorata rispetto alla realtà».

Lo scrive il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Francesca Zancan, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso novembre, ha inflitto a Boffi 20 giorni di reclusione ritenendolo responsabile di rivelazione colposa di segreto. Nel corso del processo l'ex prefetto ha scaricato la responsabilità sulla segretaria, sostenendo che era stata una sua autonoma iniziativa quella di avvisare anche la cooperativa dell'arrivo dell'ispezione, ma è stato smentito dalla stessa ex collaboratrice, la quale ha assicurato che il prefetto era stato «puntualmente interpellato».

IL VICARIO

Boffi, difeso dall'avvocato Maurizio Paniz, è stato invece assolto dall'accusa di aver dichiarato il falso alla Commissione parlamentare d'inchiesta quando, il 20 gennaio del 2017, inviò una nota nella quale affermava che gli accessi ispettivi al centro di accoglienza di Cona avvenivano senza preavviso e che non erano state rilevate inadempienze a carico del gestore, tacendo alcuni rilievi mossi ad Edeco il precedente 10 gennaio. Boffi si era insediato da poco e, secondo il giudice, non vi è prova che fosse a conoscenza della prassi di preavviso adottata dal suo predecessore, Domenico Cuttaia e dal vicario Vico Cusumano. Anzi, scrive il gup, «appare credibile che si sia affidato al viceprefetto Cusumano» per redigere la relazione, non avendo elementi in quella fase «per dubitare della veridicità» di quanto da esposto da quest'ultimo. Cuttaia e Cusumano saranno processati per falso con rito ordinario il 18 marzo; nella stessa udienza ci saranno anche i gestori di Edeco, Simone Borile e Sara Felpati, accusati di frode contrattuale.

FUNZIONARI PROSCIOLTI

Tre funzionari della Prefettura di Venezia, Gabriele Ballarin, Francesca Conte e Luciano Giglio (avvocati Pietro Speranzoni e Alessandro Lison) sono stati infine prosciolti in quanto nel preannunciare le rispettive visite ispettive al Centro (tra il 2016 e 2017) si attennero agli ordini dei superiori, da loro ritenuti legittimi, in particolare della viceprefetto Paola Spatuzzo (anche lei imputata al processo con rito ordinario). Lo stesso prefetto Cuttaia nel 2015 aveva emanato una circolare in cui disponeva che le visite della Ulss dovessero essere da lui autorizzate, con provvedimento che veniva poi inoltrato anche ad Edeco. Ballarin e Conte hanno spiegato che il preavviso era necessario in quanto, altrimenti, rischiavano di non trovare i rifugiati e neppure i mediatori culturali necessari per poterli intervistare e conoscere le condizioni della loro permanenza nella struttura. Secondo la Procura, però, grazie al preavviso Edeco riusciva a coprire le carenze negli organici contrattualmente previsti e a sistemare eventuali carenze strutturali.

Giglio, contattato telefonicamente da Edeco il 10 gennaio 2017, avvisò che sarebbe arrivato al Centro mezz'ora più tardi e poi fece una relazione sulle inadempienze riscontrate, facendo scattare contestazioni contrattuali nei confronti di Edeco.

Gianluca Amadori

