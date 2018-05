CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRECEDENTE MESTRE Il primo pensiero degli investigatori della Polstrada, ieri, è andato alla sera del 9 marzo. Il ricordo di quella 18enne che aveva scelto di togliersi la vita camminando tra le auto in tangenziale a Marghera, in effetti, non è tra quelli che si cancellano tanto facilmente. Sembrava un deja vu: per gli agenti, quello di Marii Tudor pareva un caso identico. Solo alcune ore più tardi, raccolti ulteriori elementi, si è potuto escludere l'ipotesi del suicidio. L'episodio di due mesi fa era avvenuto intorno alle 19.40. La...