IL BLITZ

Cena con sorpresa all'Hotel de la Poste la sera dell'Immacolata. Una robusta squadra di agenti del Commissariato di Cortina d'Ampezzo, guidati dal dirigente Luigi Petrillo, ha fatto il suo ingresso nella sala da pranzo lasciando tutti a bocca aperta. Condizione poco elegante per un commensale, ma dura lex sed lex. E così riposti bicchieri e posate non è rimasto che tirare fuori le carte di identità. Per la settantina di ospiti, e soprattutto per il titolare Gherardo Manaigo, non è stata una mezz'ora facile, tra mugugni e timori di multe. Qualcuno ha tentato anche di opporsi al riconoscimento, soprattutto chi non era in regola in quella sala da pranzo.

FORMULA DAY USE

Il controllo del rispetto delle normative anti-Covid si è successivamente concluso con cinque giorni di chiusura del centralissimo hotel, uno degli 8 su 55 che avevano aperto per il ponte dell'Immacolata, e una sanzione di 400 euro. Se la sono cavata con una cena andata di traverso, invece, i 15 soggetti che non avevano alcun titolo per trovarsi al ristorante, visto che l'ultimo Dpcm chiude i locali alle 18.

Resta in sospeso invece la posizione della trentina di ospiti presente con la formula del day use, ovvero dell'albergo a ore. «Deciderà la prefettura - spiega Petrillo -, perché il day use, a nostro avviso, prevede la permanenza in albergo tra le 10 e le 17, ovvero tra il check-out e il check-in degli ospiti che pernottano».

APERTI 8 SU 55

Dall'apertura della stagione invernale, sono iniziati i controlli a tappeto sui locali per accertare il rispetto delle normative anti-contagio. E nel girone è incappato anche l'Hotel de la Poste che sul proprio sito pubblicizza la formula del day use: ovvero una camera a 20 euro che vengono interamente rimborsati nel caso si faccia un aperitivo o una cena. Su questa linea si sarebbe difeso Manaigo che ieri, fino a tardi, si è detto impegnato su altri fronti, ma che in ogni caso avrebbe fornito la propria versione dei fatti.

Il provvedimento di chiusura è stato notificato solo lunedì, ovvero dopo aver fatto tutti i controlli incrociati tra i soggetti identificati e registri dell'albergo. Gli ospiti fissi, invece, hanno dovuto traslocare in attesa che trascorra il termine dei giorni di chiusura. La sanzione applicata, spiega Petrillo, è stata al minimo: i giorni di chiusura vanno infatti da 5 a 30 mentre in soldoni si parte da 400 per arrivare a 3mila euro.

L'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

«Non so come esprimermi - commenta con diplomazia Roberta Alverà, presidente degli Albergatori di Cortina -. Se hanno dato questa sanzione evidentemente hanno trovato gli estremi per farla. Qui stanno controllando tutti. Siamo costantemente nell'occhio dei ciclone, nel bene e nel male. Dispiace per la località, perché queste notizie non ci fanno bene. Non vorrei che passasse il messaggio che a Cortina non si rispettano le regole». A Cortina, come in tante altre località di montagna, il clima è «surreale», come lo definisce la Alverà. «Alberghi aperti e circolazione chiusa, così veniamo esclusi anche dai ristori. Cerchiamo di resistere soprattutto per i nostri dipendenti che sono la nostra risorsa. Queste continue normative apri e chiudi hanno creato un clima di sfiducia e insicurezza. Il nostro lavoro è fatto di programmazione non di improvvisazione. Ci dicono che riapriranno il 7, ma non c'è alcuna certezza».

Lauredana Marsiglia

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA