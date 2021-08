Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PORTOVENEZIA È fatta. Le crociere tornano in laguna dopo un mese di astinenza causata dall'entrata in vigore del decreto Draghi del primo aprile. Le navi potranno arrivare perché venerdì le società che gestiscono il terminal traghetti di Fusina (Roportmos) e il terminal crociere della Marittima (Venezia terminal passeggeri) hanno siglato un accordo per non perdere completamente la stagione e consentire ad un certo numero di aziende e...