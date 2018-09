CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PONTE CROLLATOROMA Autostrade sostiene di aver rispettato tutti gli obblighi di manutenzione e monitoraggio della rete e del ponte Morandi previsti dalla Convenzione. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ritiene che ciò non è bastato. Sarà la magistratura a stabilire le cause del tragico crollo a Genova. Ma se comunque il ministero non avesse approvato con 60 giorni di ritardo i lavori già previsti agli stralli del ponte, il cantiere sarebbe probabilmente partito i primi di agosto e la tragedia del 14 si sarebbe forse evitata....