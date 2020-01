L'AGGRESSIONE

VENEZIA Arturo è un politico, telecamere e obiettivi non lo spaventano. Vladi è un ragazzo di 22 anni, timido e un po' restio alle parole di circostanza in pubblico, che ride e si imbarazza se posto al centro dell'attenzione. Dire che tra i due è nata un'amicizia forse è eccessivo, ma comunque un legame c'è, è innegabile: si danno del tu, si stringono la mano, mentre l'uno racconta all'altro i propri progetti per il futuro e cosa fare nel presente per riuscire a realizzarli. Da una parte c'è Arturo Scotto, l'ex deputato di Liberi e Uguali aggredito nella notte di Capodanno da una decina di neofascisti, dall'altra Vladislav Bogdan, il giovane che insieme a Filippo Storer, 20enne di Mogliano, è finito all'ospedale pur di difendere lui e la sua famiglia. Ieri, a tre settimane dell'episodio, i due si sono incontrati a Mestre: Scotto ci teneva a ringraziare il 22enne moldavo ed elogiare il suo coraggio. L'episodio è noto, diventato un caso nazionale dopo la denuncia dell'ex parlamentare. Un gruppo di ragazzi di estrema destra lo avevano picchiato dopo che la moglie si era indignata per i cori di stampo fascista e antisemita («Anna Frank sei finita nel forno» e «Duce, duce, duce») che il gruppetto stava cantando all'unisono di fronte alla porta principale della Basilica di San Marco, durante i fuochi di capodanno. Vladislav, programmatore informatico, e Filippo si erano messi in mezzo venendo travolti anche loro dalla furia violenta del branco.

«Sono felice di incontrarti, penso che insieme dobbiamo batterci per evitare che cose del genere non accadano più», dice il politico. «Mi sembra incredibile che dei ragazzi della mia età possano credere davvero in valori del genere - risponde Vladi - oggi la scusa della scolarizzazione non regge più, le vie per informarsi e studiare sono infinite. Una persona che si documenta e sa di cosa si sta parlando non può appoggiare quelle idee revisioniste». Entrambi sono finiti all'ospedale per le botte ricevute, ieri hanno potuto rivedersi senza i lividi. «Quella notte mi sono arrivati tre pugni in faccia contemporaneamente - aggiunge il 22enne - credo quindi che si trattasse di tre persone diverse». Scotto ha riportato la frattura del naso. «Me l'hanno rimesso un po' a posto, ma i medici dicono che si sistemerà con il tempo. O almeno lo spero», aggiunge.

All'appello manca Filippo: il giovane trevigiano non ce l'ha fatta a raggiungerli. Davanti a un caffè, i due intrecciano le loro vite: la campagna elettorale in Emilia da un lato, il sogno di andare a lavorare negli Usa dall'altro. «Tornerò presto qui, perché mi sento legato a due ragazzi che rappresentano quella meglio gioventù che non abbassa la testa davanti alla violenza e allo squadrismo», ha commentato Scotto ieri sulla sua pagina Facebook.

LE INDAGINI

L'inchiesta sulla vile aggressione di capodanno, intanto, prosegue. Ieri l'ex parlamentare ha incontrato anche il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, e il comandante dei carabinieri, Mosè De Luchi. Militari e polizia stanno indagando sul caso. «Mi hanno detto che sono ottimisti e di stare tranquillo - prosegue Scotto - io ho fiducia e aspetto, queste persone non devono restare impunite, è troppo importante. L'antisemitismo e il razzismo non sono mai stati combattuti abbastanza, come dimostrano anche i fatti gravissimi di oggi a Mondovì, dove torna la scritta Jude hier sull'abitazione del figlio di una staffetta partigiana ebrea». Gli investigatori non rilasciano dichiarazioni ma quel punto di piazza San Marco, davanti alla Basilica, è sorvegliato da una delle telecamere ad altissima definizione della città. Le immagini dovrebbero dare un contributo importante per identificare gli autori: si cercano otto giovani, tra loro anche due ragazze.

Davide Tamiello

