LA MANOVRAVENEZIA Per il Veneto il Piano nazionale di ripresa e resilienza varrà più dei previsti 1,350 miliardi di euro: arriveranno infatti 317 milioni in più. La sorpresa è arrivata quando la notte era ormai calata su Palazzo Ferro Fini, rimasto aperto fino alle 23 di martedì per consentire l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale. Una buona notizia che non è però bastata a ricompattare...