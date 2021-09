Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Arriveranno 800 miliardi di euro con i fondi del Next generation Eu. E con questi aumenteranno anche i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e le frodi. L'Italia e altri 23 Paesi Ue si preparano a sollevare muri di protezione per gli investimenti legali. La questione verrà discussa in un gorum a porte chiuse oggi e domani. Un working group che nasce da un'idea italiana e vedrà la partecipazione dei maggiori organismi...