Il pm Nalin si difende: «Sono vittima di accuse inverosimili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaIn queste settimane sono stato bersaglio di una campagna mediatica diffamatoria senza precedenti, che in attesa di un giudizio vero e proprio - ha non solo gravemente e irrimediabilmente danneggiato la mia immagine personale e professionale, ma ha soprattutto causato un dolore irrimediabile alla mia famiglia ed alle persone che mi vogliono bene e che mi sono vicine in questo momento.Ho letto su numerosi quotidiani accuse nei miei confronti non solo diffamatorie, ma anche surreali ed inverosimili.Alcuni quotidiani hanno...