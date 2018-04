Il piccolo Alfie ora è italiano No al distacco delle macchine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Alfie Evans adesso è italiano: il bambino, che non ha neppure due anni, ha ricevuto la cittadinanza nel giorno in cui i macchinari che lo tengono in vita avrebbero dovuto spegnersi, lasciando ai genitori un'ultima speranza di poter prolungare la sua fragile vita di malato incurabile. «Mio figlio appartiene all'Italia, io sono qui e qui resto, continuo a lottare, così come Alfie continua a lottare», ha dichiarato Tom, il padre di Alfie, davanti ai circa duecento sostenitori che hanno manifestato davanti all'Alder Hey Hospital...