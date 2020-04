LA PREVISIONE

VENEZIA Per giorni, per settimane abbiamo pensato che il picco del contagio fosse come la vetta di una montagna, tipo una delle cime di Lavaredo. Adesso si scopre che è come l'Altopiano di Asiago: sali, sali, ma quando sei in cima non è che ridiscendi subito, ne hai ancora per un po' prima di calare di quota. «Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere», ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Tradotto: non è finita.

Ad un mese e mezzo di distanza da quel 20 febbraio quando a Codogno è stato diagnosticato il coronavirus al 38enne Mattia e poi, il giorno dopo, a Vo' Euganeo è morto Adriano Trevisan, prima vittima del Covid-19 in Italia, gli scienziati pronunciano la parola tanto attesa da tutta Italia: il picco è stato raggiunto. Solo che, appunto, è un plateau. Un altopiano. Un pianoro. Vuol dire che non c'è ancora la fine delle misure di contenimento e del distanziamento sociale: per le prime, si andrà avanti almeno fino a Pasqua; al secondo, dovremmo abituarci per mesi. Non a caso, anche ieri il governatore del Veneto, Luca Zaia, confermando che rinnoverà le restrizioni, è tornato a ripetere che questa è la settimana cruciale e si è rivolto ai giovani: «Mi scrivono in tantissimi, ricevo migliaia di messaggi su Instagram, una giovane mi ha detto è faticoso stare da venti giorni chiusa in un appartamento all'ottavo piano. Li capisco, e li ringrazio perché sono bravi, un giorno si dirà che i nipoti hanno salvato i nonni».

I NUMERI

In Italia sono 105mila i contagiati, oltre 77mila le persone tuttora positive, mentre i morti sono quasi 12mila e 500. Anche ieri un'ecatombe: 837 vittime in un giorno, 35 all'ora. Nella tragedia ci sono però anche numeri positivi. Continuano infatti a calare i ricoverati negli ospedali: il 26 marzo l'incremento era stato di 1.276 nuovi malati, sabato di 710, domenica di 409, lunedì di 397. La Lombardia ha ospedalizzato solo 68 nuovi pazienti, mentre l'Emilia ne ha avuti 14 in meno. Sono calati anche i nuovi ingressi in terapia intensiva: ieri sono stati 42, domenica 75, il 26 marzo 120. Per la prima volta, inoltre, la Lombardia ha registrato due pazienti in meno in terapia intensiva. E anche se si vanno a guardare le percentuali, i numeri confermano il rallentamento: l'incremento del totale dei contagiati è passato dal 4,15% di lunedì al 3,98% di ieri e quello delle terapie intensive dall'1,92% all'1,06%. Dati che, appunto, per gli scienziati rappresentano il raggiungimento del picco. Solo che la discesa non è priva di rischi. «Dal pianoro l'epidemia può ripartire», ha detto Brusaferro.

Le restrizioni scadono il 3 aprile e saranno rinnovate. A livello nazionale si attende un nuovo Dpcm. Fino a quando i divieti? «Al momento siamo fermi a Pasqua» ha detto il componente del Comitato tecnico scientifico Roberto Bernabei. E in queste due settimane bisognerà decidere - se non ci saranno nuove impennate - come rimodulare le misure in atto, a quali attività consentire la riapertura e con quali modalità, sapendo che comunque il distanziamento sociale resterà in vigore. «Per i prossimi tempi deve essere la nostra regola ferrea», ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

VENETO

Anche in Veneto il governatore Zaia intende prorogare la chiusura domenicale dei supermercati e il limite dei 263 passi per le passeggiate attorno a casa, oltre che introdurre probabilmente nuovi limiti per i mercati. Lo stesso governatore, tra l'altro, ha invitato a prendere con le pinze i dati delle persone positive (8359) «perché abbiamo un contingente di almeno 6-7 mila tamponi fermi in attesa di analisi, soprattutto su Padova». Ieri ci sono stati 31 morti negli ospedali (il bollettino parla di 29 perché 2 veneziani non erano stati ancora registrati) per un totale di 467 vittime. Se si considerano, però, anche i morti nelle case di riposo il totale arriva a 494. Il dato nuovo è quello dei negativizzati virologici: in tutti 523. E anche sono calati i ricoverati in rianimazione (-2).

In Friuli Venezia Giulia i pazienti totalmente guariti sono 112. Ieri ci sono stati 6 morti.

Alda Vanzan

