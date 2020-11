IL PIANO

VENEZIA Vaccino anti-Covid, l'anno prossimo potrebbe esserci una vaccinazione di massa, tanto che le Regioni stanno raccogliendo i dati - numero di ospedali, operatori sanitari, anziani ricoverati nelle case di riposo - da inviare a Roma. Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, pur sottolineando che il suo è un auspicio e non una previsione, ha detto che entro qualche mese potremo arrivare alla cosiddetta «somministrazione su larga scala». La quantità di vaccini sarà infatti crescente nel tempo da inizio anno e ci saranno progressivamente ogni mese sempre più dosi rispetto ai 3,4 milioni di gennaio, sufficienti a vaccinare un milione e 700 mila italiani, considerando anche il richiamo. Certo, non essendo previsto l'obbligo, è tutto da vedere quanti saranno gli italiani che vorranno vaccinarsi.

I DATI

Il commissario Arcuri ha chiesto alle Regioni di iniziare a lavorare sul piano vaccino anti-Covid. Le comunicazioni, puntuali, dovranno essere inviate entro lunedì. Il Veneto si è già messo all'opera. «È partita una rilevazione sulla possibilità di conservare i vaccini anti-Covid a varie temperature - ha detto la dottoressa Francesca Russo, responsabile Prevenzione della Regione Veneto -. Il personale sanitario verrà vaccinato con il vaccino della Pfizer, che deve essere conservato a -70°, stiamo comunicando al ministero il numero di persone del personale sanitario da vaccinare. Le operazioni sono già partite. Attendiamo il piano del Governo, che oltre a Pfizer sta acquistando il vaccino di AstraZeneca. I primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari e gli anziani delle strutture residenziali. Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 avremo le prime consegne dei vaccini».

Per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali, la carenza - ha detto Russo - riguarda tutte le Regioni: «C'è una difficoltà di approvvigionamento nonostante il Veneto ci abbia pensato per tempo chiedendo anche più dosi». A fronte delle 800mila dosi del 2019, quest'anno il Veneto ne ha chieste 1.320.000, «consegnate già quasi tutte»: ora si aspettano 50mila dosi per i minori e 3mila di vaccino pluripotenziato, mentre alle farmacie ai primi di dicembre ne arriveranno 30mila. Non è dato a sapere se tra dicembre e gennaio ci saranno altre forniture: «La produzione di vaccini è limitata, va programmata molto in anticipo, cosa che è stata fatta prima dell'emergenza Covid». (al.va.)

