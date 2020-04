IL PIANO

VENEZIA Una volta davanti agli asili nido e alle scuole materne c'erano gruppetti di mamme che, dopo aver accompagnato i pargoli, socializzano: due chiacchiere, magari un caffè al bar accanto. Domani, quando le strutture per l'infanzia riapriranno, i convenevoli non saranno più possibili: un solo genitore porterà e andrà a prendere il figlio. E quando i bimbi entreranno a scuola, si cambieranno le scarpe. Perché tutto dovrà essere pulito, igienizzato, sicuro.

Sono alcune delle linee guida che la Regione del Veneto si appresta a redigere per far riaprire i nidi e le materne dopo il confronto con il Dipartimento Prevenzione, i pediatri di libera scelta, la Fism, Assonidi e anche l'Anci perché molti nidi sono comunali. «La nostra volontà è riaprire - ha detto l'assessore regionale Manuela Lanzarin - I bambini devono tornare a fare i bambini, ora stanno soffrendo, gli esperti ci riferiscono di casi di aggressione. E poi c'è una difficoltà legata alla ripresa lavorativa». Ossia: se i genitori torneranno al lavoro, i bimbi con chi staranno a casa? Entro lunedì tutte le parti coinvolte dovranno presentare alla Regione le proprie osservazioni. I tempi di riapertura degli asili? «L'obiettivo è allinearli alle attività produttive». Quindi, il 4 maggio o giù di lì.

«Riprendere il lavoro in sicurezza vuol dire pensare al futuro e i figli sono il futuro», ha detto Gianfranco Refosco, segretario Cisl Veneto, che ha già presentato sei proposte alla Regione tra cui il rinnovo dei congedi speciali aggiungendo ulteriori giorni e aumentando l'indennità («Deve valere la regola dell'alternanza dei genitori, non possono essere solo le lavoratrici ad assentarsi dal lavoro»), il rinnovo del bonus baby-sitting, l'apertura dei centri estivi.

ANZIANI

Sul fronte anziani, potrebbero essere riammesse le visite dei parenti anche se, ha detto Lanzarin, «non è facile perché, come per gli ospedali, le case di riposo devono stare il più possibile blindate». (al.va.)

