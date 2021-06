Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA Un miliardo di euro in tre mesi. A tanto ammonta la mole finanziaria messa in campo dal Governo a favore della montagna, secondo quanto annunciato ieri dal ministro Mariastella Gelmini, presentando un pacchetto di misure che interessano da vicino una realtà anche montana com'è il Nordest. «Ora dobbiamo passare dalla mappatura dei problemi all'individuazione delle soluzioni: per questo motivo abbiamo ritenuto prioritaria...