IL PIANO

VENEZIA Prima la calza della Befana, poi la siringa con il vaccino anti-Covid per 146.743 veneti. All'appello ne mancheranno circa 24mila visto che gli operatori della sanità e gli anziani ricoverati in casa di riposo sono poco più di 170mila. Tra l'altro il vaccino della Pfizer - uno dei due, assieme al Moderna, accettati in Italia - ha problemi di refrigerazione: deve essere conservato a meno 80 gradi centigradi, in Veneto è stata Azienda Zero a occuparsi dell'acquisto dei frigoriferi per le Ulss di ciascuna provincia, certo è che una volta arrivate le dosi, da Roma dovranno poi essere smistate nelle varie regioni. Quindi, presumibilmente, se ne parlerà da metà mese: «Se tutto verrà confermato, secondo il governo fra il 10 e il 15 gennaio, si potrà già partire con le vaccinazioni», ha detto il governatore Luca Zaia.

LE DATE

Le date da tenere sotto controllo sono due: il 29 dicembre per il vaccini della Pfizer, il 12 gennaio per quelli dell'azienda farmaceutica Moderna. È in quei giorni che l'Agenzia europea del farmaco Ema dovrebbe dare l'autorizzazione. Se così sarà, il Veneto non si troverà impreparato. Parola di Zaia: «La dottoressa Francesca Russo, responsabile del Dipartimento Prevenzione della Regione, sta predisponendo un piano per vaccinare la nostra popolazione». Potenzialmente si tratta di 4,9 milioni di persone, ben che vada per vaccinare tutti ci vorrà un anno. Tra l'altro, la vaccinazione è su base facoltativa. Giusto per non farsi trovare impreparato, Zaia ha ordinato anche una gara per acquistare siringhe: «Sono sicuro che da Roma arriveranno, ma meglio averne una scorta».

LE FASI

Il piano è suddiviso in tre lotti trimestrali: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre. L'indicazione di massima è che per l'inizio dell'autunno tutti - o, meglio, chi vuole - siano vaccinati. Il primo lotto, quello da concludersi entro marzo, dovrebbe riguardare 170mila persone - tutte del settore sanità - per complessive 340mila dosi (la prima e il richiamo). Significa - ha detto ieri Zaia - che il primo trimestre interesserà solo il personale sanitario e le case di riposo. Medici, infermieri, operatori e nonni - ha sintetizzato il governatore. «Il primo trimestre - ha detto - vaccineremo le persone a rischio, per settembre confidiamo di concludere i vaccini per tutte le altre persone che lo richiederanno». In realtà da Roma, stando al piano diffuso ieri sera, arriveranno 24mila dosi in meno del previsto.

IL VERTICE

Sul piano vaccini ieri pomeriggio si è tenuta una riunione tra il governo e le Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Presenti in video collegamento anche il ministro della salute, Roberto Speranza e il commissario straordinario, Domenico Arcuri. L'indicazione data dal Governo è di accelerare: entro oggi tutte le Regioni devono comunicare il proprio piano vaccinazioni perché lunedì partiranno gli ordinativi delle dosi. Il Veneto da questo punto di vista è pronto: il piano di base è suddiviso, provincia per provincia, tra personale ospedaliero, case di riposo, strutture per minori e psichiatrici. Sulla carta 170mila persone per 340mila dosi. Nella prima fase, da gennaio a marzo, al Veneto sono destinate dosi per 146.743 persone.

Anche il Friuli Venezia Giulia è pronto per avviare, entro il 15 gennaio, la campagna vaccinale anti-Covid. «Come ha certificato il commissario Arcuri - ha detto Fedriga - i numeri che noi abbiamo già inviato a Roma sono corrispondenti alle necessità del nostro territorio e quindi non necessitano di ulteriori limature. Da parte nostra, quindi, siamo pronti, come voluto dal Governo, ad anticipare la campagna vaccinale intorno al 15 di gennaio». Al Friuli il governo ha destinato dosi per 56.713 persone.

Alda Vanzan

