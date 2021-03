IL PIANO

VENEZIA Per gli anziani in Veneto si ritorna a Pfizer. E (forse) alle lettere di convocazione. Dopo un fine settimana di confusione totale sul fronte delle chiamate per gli ultraottantennni e di critiche per la scelta di vaccinare i nonni con AstraZeneca, adesso che si devono rifare i conti con lo stop imposto al vaccino anglosvedese e con la conseguente riduzione delle forniture, l'intero piano dovrà essere ricalibrato. E a farne le spese sarà anche il progetto annunciato ieri dal presidente della Regione di un «modello diretto» di vaccinazioni, pare cioè senza prenotazioni né inviti.

LE CIRCOLARI

Ma vediamo cos'è successo con gli anziani. L'8 marzo il ministero della Salute emana una circolare che, recependo il parere del Consiglio superiore di sanità, dà il via libera all'utilizzo di AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni e quindi anche agli over 80, purché sani, senza particolari patologie. Nella stessa data, l'8 marzo, la Regione trasmetteva l'indicazione alle Ulss.

Venerdì 12 marzo, durante il punto stampa a Marghera, l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin dice che il vaccino per gli over 80 è «solo Moderna e Pfizer». Peccato che le Ulss avessero già avuto la circolare e si fossero adeguate. Domenica 14 marzo l'assessore rettifica: si può utilizzare AstraZeneca anche per i nonni, l'ha detto il ministero (ma altre Regioni, tipo la Toscana, hanno fatto diversamente). I nonni, però, chi li avverte? Perché in Veneto succede che alcune Ulss abbiano abolito le lettere di invito («Gli over 80 saranno invitati con una lettera che riceveranno a casa», aveva detto il governatore Luca Zaia) e altre introdotto i messaggi telefonici. Risposta dell'assessore: chiariremo.

Il chiarimento arriva ieri, ma non durante la diretta tv e social del presidente Zaia. A Marghera, infatti, il presidente conferma che devono esserci le lettere e che nei centri vaccinali non esiste che gli anziani con patologie vengano rimandati a casa: «Devono esserci delle scorte minime di altri vaccini per chi ha patologie». Insomma, la Regione prima dice alle Ulss di usare AstraZeneca e di accelerare con le vaccinazioni, motivo per cui le Ulss danno il via alle prenotazioni online o telefoniche, poi dice che deve mandare le lettere.

RETROMARCIA

La situazione di caos si dissolve nel pomeriggio quando AstraZeneca viene stoppato e la dottoressa Francesca Russo della Prevenzione regionale dispone che «a decorrere da domani (oggi, ndr) la vaccinazione va riprogrammata prevedendo esclusivamente l'utilizzo di Pfizer e Moderna per soggetti ultra-ottantenni e soggetti ad alta fragilità». E così avviene. Ad esempio l'Ulss 3 Serenissima, che peraltro ieri ha iniziato le vaccinazioni a domicilio con le proprie Unità speciali Usca usando Moderna e Pfizer, rivede il piano secondo le indicazioni regionali: «Abbiamo informato con sms gli insegnanti e altre categorie che dovevano ricevere AstraZeneca che la vaccinazione al momento è sospesa - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato - mentre per quanto gli anziani che dovevano essere vaccinati oggi (ieri, ndr), alcuni hanno avuto Pfizer, altri li reinviteremo nelle prossime 24-48 ore». Fatto sta che l'Ulss 3 aveva abolito le lettere: saranno reintrodotte? «L'indicazione era di accelerare e per accelerare al ritmo di 6mila vaccinazioni al giorno le lettere non vanno bene, vanno mandate con 15 giorni di anticipo e può capitare che arrivino comunque in ritardo. Per questo abbiamo aperto le prenotazioni al Cup e nel sito». Ora che il piano è praticamente da rifare, l'Ulss 3 sta valutando di riprendere con gli inviti: «Dobbiamo decidere per la coorte del 1938 - dice Contato -. E stiamo valutando di coinvolgere i sindaci per avvicinare più anziani possibili». Ma se un anziano non prenota e non riceve la lettera, sarà mai vaccinato? «Ogni Ulss ha scelto varie modalità, da noi alla fine tutti gli elenchi saranno verificati e gli anziani che non sono stati vaccinati saranno chiamati».

Un consiglio ai nonni veneti? Chi può, nelle Ulss che hanno avviato le prenotazioni, prenoti.

Alda Vanzan

