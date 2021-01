IL PIANO

VENEZIA Lunedì mattina il traffico nelle sette città del Veneto rischierà l'ingorgo, il timore è che si determinino serpentoni di pullman, peraltro mezzi vuoti, diretti in centro. Solo a Padova ce ne saranno 166 in più, a Venezia e Mestre 131, a Treviso 120. Effetti del ritorno in classe. Perché lunedì 1° febbraio i Veneto i ragazzi delle scuole superiori torneranno in aula. Non tutti: fino al 20 febbraio il 50% continuerà a studiare da casa, poi dal 22 il ritorno in classe salirà al 75%. Solo che per evitare l'insorgere di focolai, le misure di sicurezza riguarderanno anche i trasporti grazie all'impiego di mezzi aggiuntivi - 683 in tutto il Veneto - per garantire il distanziamento sociale e l'assunzione di 224 steward che nelle stazioni e nelle principale fermate dirigeranno il traffico, dando soprattutto indicazioni sulle corse bis. Giusto per evitare che un pullman, pur con la capienza ridotta a metà, corra pieno e il successivo vuoto.

IL RICORSO

A illustrare il piano per il ritorno in classe degli allievi delle scuole superiori è stata Elisa De Berti, vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti, invitata ieri a Marghera, alla consueta diretta social e televisiva, dal governatore Luca Zaia. Tra l'altro ieri non c'è stato l'atteso pronunciamento del Tar: i genitori che avevano fatto ricorso contro l'ordinanza di Zaia che disponeva la didattica a distanza (dad) per tutto il mese di gennaio, hanno rinunciato alla sospensiva, così l'udienza di merito è stata rinviata al 24 marzo. A quella data magari la Dad sarà finita e tutti gli studenti saranno nuovamente in aula, ma sarà interessante capire come si pronunceranno i giudici amministrativi. E cioè: l'ordinanza restrittiva di Zaia era legittima o no? «Il giudice - ha detto l'avvocato Davide Cester che ha rappresentato i genitori assieme al collega Giovanni Sala - deve stabilire il perimetro di legittimità dell'ordinanza regionale, questo caso potrà essere preso ad esempio per tutti gli altri settori in cui la Regione è stata più restrittiva o più morbida con aperture e chiusure».

I NUMERI

Gli studenti che lunedì rientreranno in classe sono circa 213.000, di cui circa 155.000 pendolari, oltre a circa 17.000 docenti e personale Ata. La capacità massima dei mezzi di trasporto è stata stabilita nel 50% dell'omologazione, e i mezzi saranno già dimensionati in prospettiva della didattica in presenza al 75%. Il costo totale dell'operazione è di circa 6,5 milioni di euro al mese. Dai confronti con le aziende di trasporto emerge che il buco nei bilanci ammonta a 170 milioni di euro circa, contando i minori costi per manutenzioni e rifornimenti dei mezzi, risparmi per la Cig del personale, minori entrate dai biglietti, ma anche maggiori costi sostenuti per la pulizia e la sanificazione dei bus. Per provincia, il potenziamento dei servizi prevede per Venezia circa 131 bus in più e 48 steward; Treviso 120 bus aggiuntivi e 20 steward; Belluno 18 bus in più e 6 steward; Padova 166 bus in più e 40 mezzi; Vicenza 143 bus e 48 steward; Rovigo 20 bus aggiuntivi e 12 steward; Verona 85 mezzi in più e 70 steward. L'assessore De Berti ha riferito di aver scritto alle aziende di trasporto perché venga data massima pubblicità agli orari delle corse, anche perché solo in due province - Venezia e Verona - sono stati previsti dai prefetti i doppi ingressi a scuola. Ma soprattutto, ha detto, la mole aggiuntiva di pullman dovrà essere testata in tutte le città.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

