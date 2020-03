IL PIANO

VENEZIA La riunione operativa è stata convocata da Luca Zaia per questa mattina alle 9. All'ordine del giorno c'è la definizione del piano di potenziamento della Terapia Intensiva, che la Regione vuole attuare con urgenza in vista della terza settimana di emergenza Coronavirus e dunque del prevedibile aumento dei contagi, nella consapevolezza che il 5% dei pazienti positivi al tampone ha bisogno di essere intubato. Per questo il governatore metterà sul tavolo da un lato l'acquisto di 100 respiratori meccanici, del costo di 50.000 euro l'uno, e dall'altro la riorganizzazione degli spazi ospedalieri, con l'obiettivo di passare in Veneto dagli attuali 495 a ben 700 posti dedicati. «Spero che non si utilizzeranno mai, ma vogliamo essere pronti», ha spiegato il leghista, lasciando intendere di non voler ricorrere alla stampella delle cliniche private.

LE SEDI

Dove saranno collocati questi ulteriori 205 letti? Una sede sarà sicuramente quella di Schiavonia, una cui ala sarà dedicata anche alle Malattie Infettive, che al momento possono accogliere 145 ricoverati sul territorio regionale. È bastato che domenica l'assessore Manuela Lanzarin desse l'annuncio, perché la Conferenza dei sindaci dell'Ulss 6 Euganea si allarmasse, tanto che oggi pomeriggio la titolare della Sanità la incontrerà per assicurare che quel territorio non diventerà «il lazzaretto del Veneto». Come ha però spiegato la stessa zaiana ai sindacati, nella riunione che si è tenuta ieri a Palazzo Balbi, il nosocomio che verrà riaperto venerdì dopo la completa disinfezione è il luogo ideale per scongiurare nuovi rischi di trasmissione del virus. Pare comunque di capire che saranno coinvolte pure altre strutture. «Si sta anche lavorando con i direttori sanitari a un piano specifico ha infatti dichiarato l'assessore Lanzarin in previsione del fatto che il numero di casi possa aumentare notevolmente, basato sull'attivazione di moduli composti nei singoli ospedali».

LA RIORGANIZZAZIONE

In programma c'è dunque una riorganizzazione complessiva, anche perché gli accessi al Pronto Soccorso sono calati del 40-60%, come hanno poi riferito le sigle Anpo, Ascoti, Fials Medici, Fassid, Federazione Cimo e Fesmed: «Dall'incontro è emersa la necessità di una revisione dei posti letto e del personale che deve essere in grado di fronteggiare anche attività di emergenza, nonché di abolire la pratica quotidiana del ricoveri in appoggio in reparti difformi come disciplina, misura derivata da meri criteri di economia che ha mostrato tutte le criticità possibili in tale frangente».

GLI ORGANICI

Oltre a ribadire l'impegno nella distribuzione delle mascherine, l'assessore Lanzarin ha poi promesso un rinforzo degli organici: «Dopo aver autorizzato 215 nuove assunzioni a tempo indeterminato scorrendo le graduatorie già vigenti in Azienda Zero, siamo pronti a farne delle altre con celerità, se l'evolversi della situazione lo richiedesse». Parole apprezzate da Anaao Assomed, Cisl Medici, Fp Cgil, Cgil Medici, Fvm, Uil Fpl: «Servono assunzioni oltre ogni inopportuno rigore di spesa, scorrendo fino in fondo tutte le graduatorie oggi esistenti, per consentire di reggere l'impatto che si potrebbe determinare con l'aumento di positività al virus tra i dipendenti delle aziende sanitarie, asintomatici ma in quarantena». Come nella Geriatria di Treviso, ha evidenziato Giovanni Leoni (Cimo): «Su 13 colleghi, ne sono rimasti in servizio 5».

I SACRIFICI

Infine la Regione ha dato disponibilità a un riconoscimento economico per i sacrifici di questi giorni. «Stiamo monitorando la questione a livello nazionale, a cominciare dall'inserimento nel primo provvedimento utile della riserva del 2% del Fondo sanitario nazionale per finalità premiali della professionalità».

Angela Pederiva

