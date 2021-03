IL PIANO

VENEZIA Imprenditori entusiasti, sindacati preoccupati. Queste le reazioni alla notizia che la Regione del Veneto ha varato il protocollo per il piano vaccinale sulla sicurezza per i lavoratori. Il documento prevede che l'iniziativa venga attuata progressivamente, in funzione della disponibilità di vaccini. Il governatore Luca Zaia ha detto di aver sentito «le associazioni degli imprenditori e i sindacati e tutti si sono detti disponibili». Ma pare non sia proprio così.

LE REAZIONI

Soddisfatto il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro: «La delibera viene incontro alla proposta fatta da Confindustria Veneto in cui offrivamo la disponibilità del nostro sistema imprenditoriale ad assumere un ruolo attivo nella campagna di vaccinazione, permettendo alle imprese di aderire su base volontaria all'iniziativa di far vaccinare i propri dipendenti, con la collaborazione di personale medico qualificato, all'interno dell'azienda, in spazi appositamente riservati. Il modello individuato consente, quando le dosi di vaccino disponibili lo permetteranno, la somministrazione del vaccino in ambiente di lavoro, a favore dei dipendenti e dei familiari che volontariamente aderiscono all'offerta».

IL SINDACATO

Di tutt'altro avviso Cgil, Cisl e Uil del Veneto che hanno inviato al governatore Luca Zaia una richiesta di incontro urgente. «Apprendiamo dalla stampa - dice Christian Ferrari, Cgil - dell'approvazione da parte della giunta dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e le associazioni di categoria, senza il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. Riteniamo profondamente sbagliata la scelta di procedere in maniera unilaterale, o con la sola condivisione delle rappresentanze delle imprese. Nel merito, la nostra posizione è chiara: va rispettato in maniera rigorosa il piano vaccinale nazionale, a partire dalle priorità da garantire a tutti i soggetti più anziani e più fragili; solo successivamente, nella fase di vaccinazione di massa con la piena disponibilità delle dosi, si può portare avanti una campagna nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, ma andrà fatto sulla base del Protocollo nazionale, nonché sotto la stretta vigilanza e programmazione del sistema sanitario pubblico. Bisogna evitare disparità di trattamento ed escludere fughe in avanti territoriali, utili solo a ingenerare ulteriore confusione». (al.va.)

