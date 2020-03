IL PIANO

VENEZIA Il Veneto si prepara ad affrontare l'emergenza dei ricoveri da coronavirus con 534 posti letto in più arrivando a un totale di 1220 tra Terapia intensiva, Semintensiva respiratoria, Malattie infettive. Come richiesto a livello centrale, la Regione ha predisposto un piano in caso di necessità. Ma non c'è solo l'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova. Anche altri nosocomi, a partire da quello di Jesolo, nel Veneziano, vedranno un significativo incremento della capienza. Il problema, però, è che per essere operativi servono le macchine: attrezzature, a partire dai ventilatori meccanici, che il governatore Luca Zaia, in quanto soggetto attuatore di Protezione civile, ha fatto acquistare. Solo che, dalle mascherine alle tute, si fatica a trovare il materiale, le consegne avvengono con il contagocce anche perché il mondo intero sta facendo scorta di dispositivi e macchinari.

I NUMERI

I nuovi 534 posti letto aggiuntivi in Veneto sono suddivisi tra le Terapie intensive ei reparti di Pneumologia (Ospedali Hub) e Malattie infettive. E vanno ad aggiungersi ai 686 esistenti per un totale di 1220. La patologia legata al Coronavirus recita una nota di Palazzo Balbi citando il parere degli esperti in una percentuale di soggetti, seppur relativa, può presentare quadri di aggravamento con la necessità di cure maggiormente intensive. Il provvedimento è stato preso per assicurare al sistema sanitario la disponibilità di un più ampio numero di posti letto in questo ambito e gestire l'eventualità di picchi tra le persone ricoverate.

La suddivisione dei 534 posti letto aggiuntivi è così riassunta: l'Ulss 1 Dolomiti passa dagli attuali 23 posti a 39, con il maggiore incremento a Belluno; nell'Ulss 2 Marca Trevigiana si passa da 91 a 145 con i maggiori incrementi a Treviso e Conegliano. Nell'Ulss 3 Serenissima agli attuali 97 posti se ne aggiungono 47, ripartiti principalmente tra Mestre, Venezia, Dolo, Chioggia, Mirano. Triplica invece l'Ulss del Veneto orientale: oggi ha 16 posti letto tra Rianimazione e Malattie infettive, ne aggiungerà altri 42, di cui 12 in Semintensiva respiratoria, tutti concentrati all'ospedale di Jesolo. L'Ulss 5 Polesana aggiunge 61 posti agli attuali 28, l'Ulss 6 Euganea raddoppia (49 posti attuali, altri 100, di cui 52 a Schiavonia), l'Ulss 7 Pedemontana oggi ha 29 posti, ne aggiungerà 44, l'Ulss 9 Scaligera aggiunge agli attuali 27 posti altri 42, mentre l'Ulss 8 Berica vede 12 posti in più agli attuali 86. Aumentano i posti anche nelle Aziende ospedaliere: più 26 a Padova e più 76 a Verona.

IL MATERIALE

«Sono richieste che ci arrivano dal Governo», ha detto l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin riferendosi all'aumento dei letti. Intanto si attende l'arrivo dei materiali sanitari di vario tipo - tra i quali mascherine, kit diagnostici, gel e camici - per fronteggiare l'emergenza coronavirus, in tutto 3.401.545 pezzi. Per oggi, ha detto l'assessore, è atteso l'arrivo dei ventilatori meccanici, poi serviranno altri due giorni per attrezzare i posti letto. «La spesa? È sicuramente una spesa importante, anche se non ancora quantificata». Si tratta di fondi di Protezione civile, gli ordini autorizzati dal governatore in quanto soggetto attuatore passano l'esame dell'Anticorruzione.

