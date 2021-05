Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA I sessantenni veneti non vogliono vaccinarsi? Tergiversano perché non vogliono AstraZeneca? O sono solo pigri e tardano a prenotare? In ogni caso vorrà dire che ne approfitteranno gli 800mila cinquantenni. Date, ancora, non ce ne sono, ma la Regione del Veneto è decisi ad accelerare la campagna di profilassi anti Covid-19 e ad anticipare i periodi riservati alle coorti, cioè alle classi di età. Lo ha confermato ieri il...