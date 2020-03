IL PIANO

VENEZIA Ci sono i quarantenati, persone che sono risultate positive al tampone del coronavirus e che, pur restando a casa, vanno tenute sotto controllo. Tecnicamente si dice: sorveglianza attiva. Solo che bisogna distinguere tra chi ha sintomi (raffreddore, tosse) e chi si sente sano come un pesce. E poi ci sono gli anziani nelle case di riposo dove i morti da coronavirus sono già una quarantina e dove si è deciso di dividere i positivi dai negativi, fino a prevedere lo spostamento in altre strutture se questa suddivisione non fosse possibile.

Come comportarsi con chi è in quarantena e con gli ospiti delle case di riposo è stato oggetto di uno studio regionale presentato ieri dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Il piano si intitola Indicazioni operative per la presa in carico del paziente sintomatico sospetto Covid-19 e per la valutazione del rischio in strutture residenziali per anziani» e a redigerlo sono state la direttrice della Prevenzione, Francesca Russo e la direttrice dell'Unità Organizzativa cure primarie e strutture sociosanitarie territoriali, Maria Cristina Ghiotto.

TAMPONI

Per quanto riguarda le case di riposo, Zaia ha detto che si è cominciato a fare i tamponi ai 30mila ospiti e che nel piano d'azione è coinvolto «anche lo staff universitario». Da giorni - ha aggiunto - continua la fornitura di mascherine («Solo inizialmente non davamo i dispositivi di protezione, ma solo perché non ce n'erano»), e che è fondamentale separare i positivi dai negativi: «Se non sarà possibile procedere con una separazione, allora bisognerà fare degli spostamenti». Dove e in quali strutture è tutto da vedere, c'è chi ha addirittura ha ipotizzato di utilizzare alberghi vuoti. L'assessore Manuela Lanzarin ha confermato che per risolvere il problema del personale che è rimasto contagiato «si è dato mandato ai dg di recuperare altro personale e di aprire un confronto con la cooperazione sociale e i centri ora chiusi, come i Ceod». «La verità - ha detto Zaia - è che bisognava isolare tutti gli over 70, ma nessuno aveva dato indicazioni di questo tipo. Anzi, fino all'altro ieri la mascherina era consigliata solo per i sintomatici mentre io, se ce ne fossero per tutti, farei un'ordinanza per obbligare a non uscire di casa se non si è protetti». Tamponi, però, ce ne sono 6mila da smaltire. «Ad aspettare l'esito sono le persone in isolamento domiciliare - ha detto Zaia - C'è ritardo perché mancano i reagenti, non è disorganizzazione».

LE INDICAZIONI

Quanto al piano di salute pubblica presentato ieri, vengono puntualizzati i compiti, dal medico di base alle Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, chiamate a garantire l'assistenza a domicilio di tutti quei pazienti, sintomatici, sospetti o positivi, che non necessitano di ricovero. Le Usca sono attivate preferibilmente nelle sedi di Continuità Assistenziale già esistenti, con un bacino di riferimento indicativamente di 50.000 abitanti, attive sette giorni su sette, dalle ore 8 alle 20.

Con il nuovo piano, viene poi modificata l'attuazione della sorveglianza attiva: quella per gli asintomatici passerà dai Servizi Igiene e sanità pubblica (Sisp) al Servizio di Telesoccorso che si occuperà di chiamare giornalmente tutti i soggetti. La sorveglianza attiva rivolta ai soggetti sintomatici comporterà anche la valutazione a domicilio del paziente per effettuare il tampone.

I SINDACATI

Intanto Cgil, Cisl e Uil hanno presentato all'assessore Lanzarin un piano di intervento in sette punti per le case di riposo anche la convocazione di un tavolo permanente.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA