IL PIANOVENEZIA Chi sperava di liberarsi dei Tutor, i sistema di rilevazione della velocità media in autostrada, è meglio che sollevi un poco il piede dall'acceleratore. Cancellati da una sentenza, i Tutor torneranno presto, «entro l'estate», anche se per ora in solo 30 tratte. La Corte d'Appello di Roma, il 10 aprile, ha condannato la società Autostrade perché il Tutor viola un brevetto della società Craft, di Greve in Chianti. Un duello giudiziario che risale al 2006, l'anno successivo a quello in cui Autostrade installò i primi...