IL PIANO

TREVISO Due settimane per tirare un primo sospiro di sollievo. L'inaugurazione della maxi campagna di vaccinazione anti-Covid ha consentito di tracciare già un primo orizzonte. «È una giornata storica: stiamo cominciando la più grande campagna vaccinale della storia», ha scandito il governatore Luca Zaia assistendo ieri alle prime iniezioni eseguite nell'ospedale di Treviso. La macchina si è messa in moto. In 18 sedi sparse in tutto il Veneto sono state somministrate 875 dosi del vaccino Pfizer ad altrettanti operatori del mondo della sanità in prima linea contro il Covid. E ora si ha nel mirino il primo traguardo: vaccinare nel più breve tempo possibile 120mila persone tra i dipendenti degli ospedali (quasi 60mila persone) e gli anziani e gli operatori delle case di riposo (altre 60mila persone).

IN ARRIVO

«Il commissario Arcuri mi ha riferito che dovremmo avere forniture da 470mila dosi a settimana a livello nazionale. Fatta la proporzione, vuol dire circa 38mila dosi a settimana per il Veneto fa il punto il presidente se ci sarà la conferma, significa che nel giro di due settimane riusciremo a chiudere il primo step. In particolare per il mondo delle rsa. Sono in quel momento potremo iniziare a tirare un primo sospiro di sollievo. Perché è un dato di fatto che per quanto riguarda la mortalità l'età media si attesta sugli over 80. Purtroppo rappresentano la categoria più a rischio. Per questo il primo passo sarà fondamentale. E questo vaccino, è bene ricordarlo, previene la malattia ma è anche disinfettante: dagli ultimi studi risulta valido anche per evitare la diffusione del contagi». L'avvio di ieri è stato simbolico. I tempi per il personale degli ospedali e per le rsa, comunque, si annunciano più stretti del previsto. «Le prossime dosi dovrebbero arrivarci tra un paio di giorni: verso il 30 dicembre. In questo modo potremo dar seguito alla campagna già prima della fine dell'anno rivela Zaia all'inizio a livello nazionale erano previsti tre grandi step tra gennaio e marzo, tra marzo e giugno e tra giugno e settembre. A quanto ci è dato sapere, invece, sembra che ora sia tutto più ravvicinato».

GLI ALTRI STEP

Ultimato questo primo giro, la vaccinazione contro il coronavirus verrà estesa a tutta la popolazione, dando la precedenza agli anziani con più di 80 anni e alle persone rientranti nelle categorie a rischio. Da quando? «Prevediamo di inviare le prime lettere per le convocazioni verso la metà di febbraio», dice il governatore. Funzionerà esattamente così. I cittadini si vedranno recapitare una lettera con su scritto quando e dove presentarsi per sottoporsi al vaccino anti-Covid. «Non abbiamo ancora un cronoprogramma definito in base alle forniture specifica il presidente della Regione quel che è già certo è che somministreremo all'istante tutte le dosi che ci arriveranno». Il vaccino Pfizer prevede un richiamo a 21 giorni. Il secondo appuntamento verrà fissato al momento della prima iniezione. «Ma già dal dodicesimo giorno inizia a prendere corpo la risposta anticorpale legata alla prima somministrazione», evidenzia il governatore. Senza contare che nel corso di gennaio potranno aggiungersi nuovi vaccini prodotti da altre case farmaceutiche. Per ora il vaccino contro il coronavirus resta facoltativo. «Si è fatta la scelta della volontarietà sottolinea il governatore ma va detto che per avere l'immunità di gregge bisogna vaccinare almeno il 65% della popolazione. Altrimenti non funziona. Il tasso di preadesioni nella sanità è di quasi il 90%. Chi si vaccinerà lo farà per se stesso ma anche per quelli che non possono o non vogliono vaccinarsi. È un doppio atto di solidarietà. Non vorrei che la gente pensasse che con il vaccino si risolve un problema che riguarda gli ospedali. Non è così. Chi ha dubbi non deve chiedersi cosa ci sarà in futuro, ma guardare ciò che è successo nel passato. E purtroppo abbiamo avuto oltre 6mila persone che hanno perso la vita. Ci si risponde da soli».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

