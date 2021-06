Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOROMA Tanto disorientamento e anche un po' di rabbia, ma una nuova macchina già in fase di avvio. Il giorno dopo la decisione del Comitato tecnico scientifico (Cts) e del ministero della Salute di destinare il vaccino AstraZeneca ai soli over60 sia per la prima che per la seconda dose, è stato tutt'altro che semplice. Non solo per il Commissario Figliuolo e le Regioni alla presa con la riorganizzazione della campagna (ci sono da...