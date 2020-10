IL PIANO

PADOVA Tamponi rapidi negli ambulatori dei medici di famiglia, per alleggerire il sistema sanitario pubblico, accorciare le attese e offrire un servizio al cittadino dalle conosciute, affidabili mani del suo dottore di fiducia. Questo non più per buona volontà dei singolo camice bianco ma per chiaro precetto, accompagnato da uno schema operativo e organizzativo ragionato, condiviso e soprattutto normato. La proposta, portata avanti dal governatore veneto Luca Zaia e ieri da lui annunciata nel consueto punto stampa presso la Protezione Civile di Marghera, troverà un seguito già oggi. Il padovano Domenico Crisarà, segretario regionale nonchè vicesegretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) scenderà a Roma, proprio a stendere l'accordo, entrando quindi subito nel cuore e nel vivo della questione. «Sto portando avanti la proposta che 3.300 medici di base possano effettuare i tamponi, 650 hanno già accettato gratuitamente di farli. Se tutti i medici di base accetteranno noi non avremo più nessuna coda: questa è un'azione che tenta di chiudere il Governo, entro giovedì - aveva argomentato in mattinata il Presidente della Regione del Veneto - si dovrebbe sapere qualcosa. Si tratta di una riforma straordinaria perché a quel punto avremmo risolto tutto il tema della fase di testing. I medici di base fanno tampone e sorveglianza, restano in piedi i punti di accesso rapido h24».

LA REPLICA

A strettissimo giro, la risposta affermativa di Crisarà, uomo di punta della Fimmg. «Nel fare i tamponi, i problemi sono due: la sicurezza e l'organizzazione, senza l'una non ci può essere l'altra. Noi siamo assolutamente favorevoli, l'importante è che tutto si svolga nella massima sicurezza, per noi e per i pazienti, con un sistema a monte organizzato. Sono un po' preoccupato perchè, quando salterà fuori l'aspetto economico - in Conferenza Stato-Regioni è stata avanzata la proposta di darci 15 euro a tampone -, temo verrà male interpretato. In realtà quei soldi serviranno ad organizzarci, cioè a prendere personale: io non posso fare tamponi - sottolinea il dottor Crisarà - se non ho una segretaria che prende gli appuntamenti. Quegli euro servono a coprire i costi dell'organizzazione».

I CRITERI

Crisarà è uno dei 650 medici veneti, di cui 280 padovani, che finora hanno accettato di eseguire i tamponi rapidi, e di farli gratis. «Personalmente in dieci giorni ne ho fatti una trentina ma ho messo in piedi una organizzazione precisa, orari dedicati e una situazione stringente sotto controllo. Ovviamente non posso convocare un paziente che deve sottoporsi a tampone insieme a tutti gli altri. L'assistito sintomatico non lo faccio venire da me, segue altri percorsi. Ma di fronte alla ormai grande quantità di positivi asintomatici, è su di loro, su chi ha sintomi aspecifici, che si deve concentrare l'attenzione di noi medici di base: la possibilità di far loro il tampone è una sicurezza anche per noi. A titolo di esempio: se un assistito viene da me e dice: dottore, ho mal di pancia e scariche di diarrea, si tratta di gastroenterite come ce ne è parecchia in questo periodo, o è un sintomo aspecifico di Covid-19? Eseguo seduta stante il tampone e in pochi minuti ho la risposta». La delegazione sarà già stamattina di buon'ora al lavoro. «Il contratto sarà nazionale ma poi migliorabile a livello regionale, e sono convito che sia Zaia sia l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin lo miglioreranno, e non parlo dal lato economico ma dal punto di vista organizzativo, dando finalmente alla medicina generale quegli infermieri e quel personale di studio che servono non solo per eseguire i tamponi ma per lavorare più serenamente. L'accordo pianterà dei paletti nazionali di base, poi a livello locale potrà essere ripreso in mano». In chiusura «Ricordate le ricette, noi da quattro anni le abbiamo dematerializzate. E se avessimo avuto la possibilità di insistere con le medicine di gruppo integrate, che stanno funzionando benissimo ma all'epoca vennero bloccate dalla Corte dei Conti, adesso - conclude Domenico Crisarà - non ci sarebbero stati problemi. Noi paghiamo la scarsa volontà di programmazione in un sistema nazionale di tagli che ha impedito anche alla Regione di evolvere.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

