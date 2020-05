LA SCOPERTA

VENEZIA C'erano una volta i calciatori. I cantanti. Gli attori. Adesso i beniamini del popolo sono gli scienziati. Ma anche i tecnici di laboratorio che, senza mai finire in tv, da fine febbraio sono chini sul banco di lavoro a processare stecchini per il naso e per la gola, test sierologici e saponette, tutti esami in grado di certificare se si ha o non si ha il temuto coronavirus. Ebbene, nella hit parade degli studiosi, dopo la dottoressa Francesca Russo che ha stilato in tempi non sospetti il piano di sanità pubblica che mezzo mondo ha invidiato al Veneto e dopo il professor Andrea Crisanti diventato famoso per aver proposto il secondo e il terzo giro di tamponi alla popolazione di Vo', adesso in Regione c'è un altro prof in camice verde su cui si sono accesi i riflettori: trattasi del dottor Roberto Rigoli, primario di Microbiologia e Virologia del Ca' Foncello di Treviso nonché coordinatore delle attività delle Microbiologie del Veneto che ieri è stato invitato dal governatore Luca Zaia nella sede della Protezione civile di Marghera per raccontare la sua invenzione: come processare i tamponi in poco tempo, con certezza scientifica e riuscire pure a risparmiare. Ossia, tamponi in pool.

I GUASTI

E qui va fatto un inciso: il Veneto tamponi ne ha fatti e ne sta facendo tanti, ieri si è arrivati a un totale di 536.798, esattamente 12.216 in più nell'arco di ventiquattr'ore. Ma fare tamponi è una cosa, processarli è un'altra. E siccome in Veneto si sono fatte funzionare le macchine estrattrici, peraltro vecchiotte, a ritmi incredibili, si sono verificati guasti e rotture, a Padova sono andate in tilt, a Treviso una addirittura ha preso fuoco. Risultato: dall'esecuzione del tampone al risultato dell'esame - positivo, negativo - bisogna aspettare un po'. L'idea del dottor Rigoli - «di una semplicità disarmante ma scientificamente provata», ha detto - è questa: se si hanno dieci provette, anziché fare dieci esami, se ne fa uno solo. Come? Prelevando un tot di liquido da esaminare da ognuna delle dieci provette e facendo una sorta di cocktail. Se l'esito di quel cocktail è negativo al Covid-19, va da sè che tutte le dieci provette erano negative. Se, invece, risultasse un minimo di positività, allora si dovranno esaminare, una per una, tutte le dieci provette. Il sistema, ha spiegato Rigoli, già utilizzato al Centro trasfusionale sui donatori di sangue e alla Banca dei tessuti, è possibile perché attualmente l'indice di contagio del coronavirus è molto basso: «Siamo sotto il 2 per mille di positivi - ha detto il dottor Rigoli - Chiaro che se la curva risale dobbiamo tornare fare gli esami provetta per provetta». È anche un risparmio di soldi: considerato che processare un tampone costa tra i 18 e i 20 euro, se si fa un esame in pool al posto di dieci, il costo si riduce a 1,8-2 euro.

Inizialmente questa procedura è stata testata su 2mila pazienti, adesso si sta arrivando a 5mila. E, attenzione, è una procedura che viene utilizzata solo per gli asintomatici. «La procedura - ha detto Rigoli - prevede un'automazione con un robottino che prende 200 microlitri e li mette nella provetta che è letta attraverso il codice a barre. Il robot registra questo passaggio e quindi il margine di errore è pari a zero.

LO STUDIO

Il medico non si è sbilanciato sul fatto che ci sono pazienti che non si negativizzano velocemente: «Con questo virus stiamo ancora imparando - ha detto - Si sta ipotizzando che in alcuni pazienti che restano positivi per 30 o 40 giorni e in cui si rileva un solo gene, forse è un virus non vivo. E quindi potrebbe non essere contagioso. Ci sono studi in corso». Ma dietro il Covid-19 può esserci la mano dell'uomo? Il virus può essere stato creato in laboratorio? «La mia risposta è: non lo so. Sarebbe un errore anche da un punto di vista scientifico chiudere tutte le ipotesi».

Alda Vanzan

