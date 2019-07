Il piano di Toninelli: un porto provvisorio per le grandi navi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI NAVIVENEZIA Improvvisamente Cenerentola è diventata principessa. Il terminal traghetti di Fusina pare sia in pole position per diventare la prima banchina provvisoria per sgravare il bacino di San Marco e il canale della Giudecca dal passaggio delle grandi navi. La commissione riunita dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per individuare alternative provvisorie e immediatamente utilizzabili ha dato le prime risposte.LA CONVOCAZIONERisposte prese osservando tutti i siti posizionati nella laguna di Venezia, perché al di...