Il piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo Conte aveva inviato alle Camere va dettagliato e rafforzato, in particolare per quanto riguarda le riforme che dovranno accompagnare gli investimenti. E gli effetti di stimolo all'economia rischiano di essere minori di quelli attesi, soprattutto nella seconda parte dell'arco temporale. Al netto di qualche sfumatura, è univoco il giudizio espresso in Parlamento dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Corte dei Conti nelle loro audizioni presso le competenti commissioni parlamentari. Alcune di queste indicazioni sono destinate ad allinearsi nei fatti con l'opera di revisione del piano che il governo Draghi avvierà appena insediato.

Via Nazionale, nell'esame della bozza condotto da Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica, evidenzia come la sfida sia impegnativa soprattutto «in termini di capacità di progettazione e di esecuzione». Le risorse devono essere impiegate in modo efficace per produrre i desiderati effetti sulla crescita. «Per questo - viene fatto notare - serve una netta discontinuità con il passato, una struttura di governo degli interventi adeguata alla complessità dell'impresa». In caso contrario tutta l'operazione rischia di trasformarsi da occasione in rischio, perché «le maggiori risorse rese disponibili dal programma europeo a condizioni vantaggiose andranno comunque restituite» e dunque nello scenario sfavorevole «i problemi del Paese non saranno alleviati ma accresciuti dal maggiore indebitamento».

Nella bozza presentata alle Camere vengono delineati gli interventi sulla giustizia, sul mercato del lavoro, sulla concorrenza e sulla pubblica amministrazione. Tuttavia - è il rilievo della Banca d'Italia - solo per il primo ambito, quello giudiziario, il governo ha fornito delle indicazioni dettagliate: le altre riforme al momento non possono essere valutate perché troppo generiche.

