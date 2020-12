IL RETROSCENA

VENEZIA Ospedale Santi Giovanni e Paolo, sestiere di Castello, Venezia. È qui che ha sede l'Ufficio europeo per gli investimenti per la salute e lo sviluppo dell'Organizzazione mondiale della sanità, organismo che la sera dello scorso 12 maggio diffuse il rapporto sulla prima risposta dell'Italia al Covid-19 (An unprecedented challenge, Una sfida senza precedenti): 102 pagine di luci e ombre, quali «le buone pratiche che sono state messe in campo», a cominciare da quelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ma anche «i punti ciechi e gli aspetti che devono essere ancora migliorati», come annotava la squadra di ricercatori coordinata da Francesco Zambon. Duecento giorni dopo, quel dossier è ora al centro di un intrigo con sfaccettature mediatiche, istituzionali e giudiziarie: stando a un approfondimento di Report, infatti, il testo avrebbe subìto un tentativo di correzione dai vertici dell'Oms e sarebbe stato ritirato nel giro di quarantott'ore, al punto da diventare adesso una possibile fonte di prova per l'inchiesta condotta dalla Procura di Bergamo sulla tragica gestione dell'emergenza.

IL DOCUMENTO

Il titolo del documento è tuttora citato sul sito dell'Unido Itpo Italy, che è la sede italiana dell'agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, la quale il 14 maggio annunciò sulla propria pagina Facebook la pubblicazione del rapporto. Anziché rinviare al suo contenuto, però, attualmente il link reindirizza gli internauti alla homepage del sito dell'Oms Europa. Secondo il programma di Rai3, infatti, sarebbe intervenuta la censura di Ranieri Guerra. Al riguardo la trasmissione cita un'email, attribuita allo stesso direttore generale aggiunto, contenente la richiesta a un collaboratore di modificare il testo, sostituendo l'anno 2006 con 2016. Ma cosa dicevano di tanto grave i ricercatori veneziani? Ecco la nostra traduzione dall'inglese (l'originale nella foto in alto): «Nel 2006, dopo la prima epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (Sars), il ministero italiano della Salute e le Regioni hanno approvato un piano nazionale di preparazione e risposta all'influenza pandemica, riconfermato nel 2017». Pur riconoscendo che quel processo aveva «dotato l'Italia di un quadro legale e normativo per reagire quando l'arrivo dell'epidemia da Covid-19 in Europa ha colto molti di sorpresa», gli analisti puntavano il dito contro una pianificazione rimasta per 14 anni «più teorica che pratica, con pochi investimenti o traduzioni delle intenzioni in misure concrete».

LE QUERELE

La tesi del programma televisivo è che Guerra abbia cercato di nascondere il rapporto per non mettere in imbarazzo il ministero della Salute, dopo che proprio lui avrebbe dovuto aggiornare il Piano pandemico del 2006, visto che tra il 2014 e il 2017 era stato direttore generale della Prevenzione. Sulla onda di tali accuse, in queste ore il profilo Facebook del dirigente è stato bersagliato da insulti anche molto pesanti, tanto da indurlo ad annunciare la presentazione di querele pure contro gli autori dell'inchiesta tivù: «Gente indecente che cerca di farvi bere anche l'arsenico per tv pubblica», è la sua reazione di rabbia, riportata dall'agenzia di stampa Agi.

I PM

Ma intanto un'altra inchiesta, in questo caso penale, intende fare luce sulla ricerca partita da Venezia. Dopo aver già sentito lo stesso Guerra come persona informata sui fatti, i pm di Bergamo avrebbero voluto ascoltare anche gli estensori del rapporto. Ma l'Oms, che per una norma del 1947 è equiparata a un'agenzia dell'Onu, avrebbe ingiunto loro di non presentarsi in Procura, invocando l'immunità diplomatica. Per questo i magistrati hanno scritto una lettera al ministero degli Esteri, spiegando la necessità di audire i testimoni, chiedendo se siano o meno coperti dall'immunità diplomatica e se questa valga anche per i ricercatori a contratto, qualifica della squadra coordinata da Zambon, il quale tra l'altro fa parte del Comitato tecnico scientifico regionale del Veneto sull'emergenza Covid.

L'ECCELLENZA

Comunque sia, la scomparsa del documento ha finito per oscurare l'omaggio all'eccellenza del Veneto, «elogiata per la sua efficacia nell'appiattimento della curva di diffusione della malattia», e del Friuli Venezia Giulia, di cui all'epoca era stato rimarcato il tasso di incidenza dei contagi «più basso di tutte le regioni settentrionali».

