Il piano: autonomia speciale per il Campidoglio

La Lega è al lavoro su un vero e proprio programma su Roma: «Cinque punti per far ripartire la città». Dandole quell'autonomia rivendicata dalle regioni del nord guidate da Zaia e Fontana. Ovvero Roma Capitale come Veneto e Lombardia. Con un iter che viaggerà su un unico binario. In questo modo, secondo lo stato maggiore leghista, la Capitale potrebbe accedere direttamente ai fondi Ue senza mediazioni del governo o della Regione. «C'è già una legge ad hoc che non è mai stata applicata. Bisogna dare alla città i veri poteri di cui ha...