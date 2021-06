Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Come ci difenderemo dalla variante Delta? Con le mini zone rosse per fermare subito i primi fuochi; con un sistema di allarme quando in un determinato territorio si superano i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti ma anche con la vigilanza alta già a quota 100. «E soprattutto - incalza il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri - anticipiamo al massimo le seconde dosi. Quando fu deciso di dilatare i tempi, aveva un...