Il pg della Cassazione diserta il Csm e chiede un incontro a Mattarella

ROMA In mattinata non ha partecipato al plenum del Csm - la sua sedia è rimasta vuota - e nel pomeriggio ha chiesto un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora, per il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, membro di diritto del Csm e travolto dallo scandalo del mercato delle toghe, per le intercettazioni in cui parla con il pm Luca Palamara dell'inchiesta a suo carico e delle nomine ai vertici delle procure, sembrano profilarsi le dimissioni. A quanto sembra, dovrebbe essere proprio questo il tema del...