CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PESONAGGIO/1ROMA Piove e c'è il sole fuori dal Quirinale quando esce l'ubiquo Luigi Di Maio, che ieri dopo settimane di clima verde padano si è avvicinato al parallelo del Nazareno, al Pd a cui vuole parlare «sinceramente e in tutta la sua interezza». «Io non ho mai voluto spaccare il Pd, non ho mai chiesto una scissione interna», giura. Nel giorno in cui i veti incrociati si arricchiscono dell'altolà berlusconiano a Di Maio, cade ufficialmente la pregiudiziale 5Stelle su Matteo Renzi. Il capo politico del Movimento, nel suo primo...