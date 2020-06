IL PERSONAGGIO

VERONA Andrea Miglioranzi a Verona lo conoscono tutti. Fosse solo per il suo vezzo di vestire quasi come un conte dell'800, tra giacche, gilet, cravatte o farfalline coloratissime. E poi lui un personaggio (discusso) lo è sempre stato, anche prima dell'impegno politico. Soprattutto per la sua storica appartenenza all'estrema destra scaligera. È il Miglioranzi bassista della band white power rock dei Gesta Bellica, che come pezzi cult ha canzoni dedicate a Erik Priebke (Il capitano) e a Rudolph Hess (Vittima della democrazia). È quello sfegatato frequentatore della curva dell'Hellas Verona.

La sua storia politica nasce nell'estrema destra: è stato leader degli skinhead veronesi di Veneto Front Skinhead e quindi dirigente della Fiamma Tricolore. E, sempre da giovincello, è stato il primo in Italia a finire in carcere per la legge Mancino sull'istigazione all'odio razziale quando nel 1996 con altri due componenti del gruppo Gesta Bellica (tra cui il leader Alessandro Castorina, diventato poi segretario provinciale della Fiamma Tricolore) per un'aggressione ad uno sharp (skinheads di sinistra). Sdoganata in consiglio comunale proprio da Flavio Tosi che non solo ne accolse alcuni esponenti, tra cui lo stesso Miglioranzi, in lista e poi addirittura in giunta. Ma anche nominò proprio Miglioranzi, oggi 48 anni, prima addirittura responsabile dell'Istituto per la storia della Resistenza di Verona, incarico poi rientrato tra le polemiche e le accuse della sinistra ma anche di gran parte della società civile veronese, e poi alla fine presidente di Amia, Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale, che si occupa della raccolta rifiuti a Verona ed in molti comuni del circondario. Un'azienda importante che ha partecipazioni in altre società legate alla raccolta rifiuti. A sua volta, Amia è controllata al 100% da AgsmVerona, a sua volta al 100% di proprietà del Comune veronese. Oggi, Amia vede come presidente Bruno Tacchella (fondatore di Verona Domani civica legata all'attuale sindaco Federico Sboarina) dove è arrivato nel settembre 2018 al posto di Miglioranzi.

Politicamente, Miglioranzi entra in consiglio comunale a Verona (capogruppo della Civica per Verona legata a Tosi nel quinquennio 2007 2012) per conquistare quindi prima il consiglio di amministrazione di Agsm Energia dall'agosto 2008) e poi in una miriade di poltrone, sempre grazie a Tosi, da Veneto Exhibitions S.r.l. ad AGSM Holding Albania , a Bovolone Attiva S.r.l.,, a Ecotirana. In Amia Miglioranzi era già finito due anni fa sotto accusa per alcune trasferte in Albania e in Togo, ma anche a Washington, Panama, Vilnius, Rimini, Bucarest e Roma. Pagate con i soldi della municipalizzata, cioè dei cittadini. Ultimamente ha cercato anche una sponda con la nuova maggioranza di Sboarina, lasciando l'area Tosiana ha fondato Pensiero e azione, associazione di cui è stato vicepresidente, e quindi avvicinandosi (o tornando) a Fratelli d'Italia, partito del quale fa parte dal 22 maggio 2009. Da ieri è ai domiciliari, il gip per definendolo un assettato di denaro, lo solleva dal fatto di sapere con chi aveva a che fare: la prova sarebbe l'invito fatto da Miglioranzi a Toffanin ad un ricevimento pubblico a Verona Fiere. «Pare poco probabile che un personaggio così in vista (Miglioranzi, ndr) fosse così sfrontato da compromettersi pubblicamente con un invito a due persone di cui fosse stato a conoscenza della caratura mafiosa».

